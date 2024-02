Milan, nuova conferma: Moncada punta una stella della Eredivisie

Il Milan guarda già al futuro: nel mirino dei rossoneri c’è una stella che sta incantando l’Eredivisie. La media reti è da paura

Come rinforzare il Milan senza spendere troppo ma puntando sui giovani? Il dilemma che Furlani e Moncada si stanno ponendo già da ora in vista della prossima stagione. La qualificazione alla prossima Champions League è decisamente in ghiaccio e si può programmare con grande anticipo la prossima stagione.

L’obiettivo è chiaro per i rossoneri; si punta a profili giovani e talentuosi, non economicamente esosi ma in grado di crescere tanto da creare poi plusvalenze che possano dare ossigeno ai conti del club che deve comunque autofinanziarsi. Il Milan lavora quindi in questa direzione ed ha già individuato i prossimi colpi che possano innalzare il tasso tecnico della squadra. Almeno due colpi, un difensore ed un centravanti sono di certo le priorità, anche alla luce delle criticità emerse in questa prima parte di stagione.

Per quanto riguarda il difensore, il pallino è sempre uno solo; si tratta di Alessandro Buongiorno, difensore del Torino e dell’Italia di Spalletti. Classe ’99, il centrale del Torino ha fin qui disputato 18 gare in Serie A con ben tre reti all’attivo. Può giocare braccetto di sinistra in un reparto a tre oppure sul centro-sinistra in uno schieramento a quattro dove, all’occorrenza, può agire anche da terzino sinistro.

Milan, non solo Buongiorno: nel mirino anche un bomber

Una duttilità ed un’esperienza per Buongiorno decisamente apprezzate a Milanello, tant’è che la dirigenza rossonera ha provato anche ad ingaggiarlo già nella sessione invernale di mercato, scontrandosi però con le resistenze di Urbano Cairo che non si è privato del suo centrale.

In attacco, invece, sono diverse le opzioni sul banco: Zirkzee è il pallino ma anche il calciatore più costoso da acquistare, con una concorrenza davvero notevole. Non mancano, però, le alternative al centravanti olandese. Jonathan David è un profilo più che valido ma il Lille chiede almeno 50 milioni di euro.

Nel mirino dei rossoneri vi sono anche il giovane ventenne Sesko, attaccante sloveno del Lipsia, la cui clausola di rescissione è di 50 milioni di euro. In piedi c’è anche l’opzione Guirassy ma nelle ultime ore è spuntata fuori la pista che conduce a Santiago Gimenez del Feyenoord. Il nazionale messicano in Eredivisie sta letteralmente facendo faville, con 19 gol e 4 assist in 19 presenze. Una media davvero pazzesca che naturalmente ha attirato l’attenzione di tutti i top club europei.