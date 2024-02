Milan, non solo Buongiorno: assalto al Torino

Secondo la fonte italiana, il Milan a metà gennaio ci ha provato concretamente per il centrocampista italiano. Dopo l’addio di Krunic era lui il prescelto.

Il Milan non ha condotto il mercato invernale che tutti i tifosi speravano. Principalmente per due motivi. Non è arrivato il secondo difensore dopo Matteo Gabbia per rimpolpare la difesa, e non è neanche arrivato un nuovo centrocampista per rimpiazzare Rade Krunic ceduto al Fenerbahce. Ma il Milan ha chiaramente i suoi motivi se ha agito in questo modo, e già sul finire di gennaio si era ben compreso come il Diavolo avrebbe fatto acquisti solo a determinate condizioni.

Condizioni che sono chiaramente venute a mancare. Innanzitutto, la dirigenza rossonera non avrebbe acquistato giocatori tanto per farlo, e quindi per tappare solo dei buchi. Se dovevano arrivare dei rinforzi questi dovevano essere tatticamente e tecnicamente funzionali al gioco del Milan ed inoltre non dovevano essere cari dal punto di vista economico. Dunque, solo occasioni, ma di ottimo livello.

E in tal senso il Milan ha guardato soprattutto in casa Torino. Se avesse scelto di fare un acquisto per la sua difesa avrebbe messo le mani su Alessandro Buongiorno. Lui il prescelto, unico e solo. Italiano, giovane e dalle qualità immense. Ma Urbano Cairo ha fatto alto muro, richiedendo 30 milioni per privarsi del baluardo di Juric. Non è bastata la proposta di contropartita con Colombo sul piatto.

Ma attenzione, perché il Milan avrebbe anche acquistato un nuovo centrocampista, e ancora una volta ha guardato in casa Torino. Il retroscena è davvero importante.

Milan, per il centrocampo occhi sul Torino

Come riporta TuttoMercatoWeb, il Milan ha fatto un sondaggio concreto a gennaio per un centrocampista italiano dopo aver ceduto Rade Krunic. Occhi ancora in casa Torino, su Samuele Ricci. La fonte, secondo sue informazioni, ha riferito che Furlani ha avuto contatti col Torino per Ricci nei giorni di metà gennaio. Ha sondato il terreno per comprendere i margini di fattibilità dell’affare, proponendo come per Buongiorno la contropartita Lorenzo Colombo, attaccante molto gradito a Cairo.

Ma dopo i contatti durati qualche giorno, il Milan ha compreso ancora una volta che il Toro non avrebbe voluto cedere il suo centrocampista se non in cambio di un alto conguaglio. Dunque, nulla da fare. Gli obiettivi per la difesa e il centrocampo graditi davvero a Furlani e Moncada non stati raggiungibili alle condizioni sperate. TuttoMercatoWeb non esclude affatto un nuovo tentativo per l’estate. Come per Buongiorno, anche Ricci può tornare di moda a partire da giugno.