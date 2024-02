Milan, ufficiale: ComAve e Tamias nuovi global partner

Il Milan questa mattina ha annunciato il debutto di due nuovi partner nella famiglia rossonera, entrambe aziende importanti.

Si allarga la famiglia Milan in fatto di collaborazioni e partnership commerciali. Questa mattina il club rossonero ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui dà il benvenuto a due nuove aziende internazionali che diventeranno Global Partner.

Si tratta di ComAve, market place digitale che sta sbarcando in Italia per la prima volta in questi mesi, e di Tamias, società che produce POS di nuova generazione per negozi e ristoranti.

Questa una parte del comunicato ufficiale: “AC Milan ha il piacere di annunciare l’avvio della partnership congiunta con ComAve e Tamias, il cui obiettivo è sviluppare un’innovativa esperienza di shopping per i tifosi rossoneri. I due marchi entrano a far parte della famiglia dei Global Partner dei rossoneri: ComAve, piattaforma globale di e-commerce, in qualità di Shopping Experience Platform Partner; e Tamias, piattaforma software per punti vendita, in qualità di Point of Sales Solution Partner. ComAve sbarcherà in Italia nel corso del 2024 e, nell’ambito di questa partnership, svilupperà nei primi mesi dell’anno un ecosistema di negozi e ristoranti in grado di fornire offerte e servizi esclusivamente pensati per i tifosi rossoneri nel mondo. L’obiettivo è di fornire loro un’esperienza di shopping unica e di fungere da punto d’incontro con la loro squadra del cuore”.