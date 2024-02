Niente Milan, andrà da Guardiola: accordo trovato, firme a breve

Sfuma una delle idee del mercato rossonero per la prossima estate: il Manchester City si è assicurato uno dei giocatori nella lista di Moncada.

La recente sessione invernale del calciomercato ha lasciato un po’ delusi i tifosi, visto che ci sono stati solo due innesti, ma a fine stagione le cose saranno diverse. Il Milan ha bisogno di alcuni rinforzi di alto livello e certamente verranno fatti alcuni investimenti, che potrebbero anche essere finanziati da una o più partenze eccellenti.

Nell’organico rossonero sono presenti dei giocatori al centro di rumors di mercato. Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di Rafael Leao, che sarebbe nella lista del Paris Saint Germain. Quest’ultimo rischia di perdere Kylian Mbappè, che secondo diverse fonti avrebbe già un accordo per trasferirsi al Real Madrid a parametro zero. Nel club parigino lavora Luis Campos, dirigente che conosce molto bene Rafa dai tempi del Lille e che sta valutando anche lui come possibile futuro rinforzo della squadra di Luis Enrique.

Milan, l’esterno giocherà nel Manchester City

Nel contratto di Leao c’è una clausola di risoluzione da 175 milioni di euro e oggi è impensabile che una società europea spenda tale cifra. Tuttavia, se il rendimento del portoghese dovesse migliorare nei prossimi mesi, è possibile pensare a offerte da 100 milioni o più. Anche se non sta esprimendo tutto il suo potenziale in questa stagione, rimane un giocatore di grandissimo talento e con notevoli margini di crescita. Vedremo se il PSG e/o altri club si faranno avanti.

Sicuramente il Milan dovrà farsi trovare pronto nel caso in cui Leao dovesse partite. Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio hanno diversi nomi nella loro lista. In questi mesi ne è trapelato qualcuno e tra questi c’era Savio Moreira de Oliviera, noto come Savio. Il brasiliano classe 2004 sta disputando un’ottima stagione con il Girona: ha siglato 7 gol e 7 assist in 27 partite.

Il suo cartellino è di proprietà del Troyes, che come la società spagnola è di proprietà del City Football Group. E indovinate quale sarà la prossima squadra di Savio? Il Manchester City. A rivelarlo è il giornalista Fabrizio Romano, il quale ha spiegato che sarebbe già stato raggiunto un accordo. Nei prossimi giorni i documenti verranno firmati. C’erano offerte di altre squadre della Premier League e anche della Bundesliga, però alla fine i Citizens faranno valere la propria posizione di vantaggio.

Da vedere se il Manchester City deciderà di aggregarlo subito alla propria squadra oppure se lo lascerà in prestito ancora al Girona, che al momento sta lottando per vincere la Liga e che potrebbe essere in Champions League nella prossima stagione. Un’altra esperienza nella società spagnola potrebbe fare bene al talento brasiliano, considerata la sua giovane età.