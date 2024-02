Un poker per l’estate: ecco i rinforzi per il Milan

Il Milan è pronto a muoversi in vista della prossima estate con colpi mirai a migliorare la rosa: ecco di chi si tratta. Il punto della situazione

Si guarda al futuro in casa Milan. La classifica tranquilla spinge il Diavolo a programmare la nuova stagione e il calciomercato, che dovrà essere ancora una volta importante.

Il Milan è così pronto a mettere le mani su almeno quattro giocatori, uno per reparto. La Gazzetta dello Sport in edicola stamani fa la lista della spesa di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, a partire dal reparto difensivo. I nomi di fatto sono quelli circolati in inverno. Continua così ad esserci Lilian Brassier, classe 1999 del Brest, ma anche Maxence Lacroix, 23enne francese del Wolfsburg.

Attenzione inoltre a Tosin Adarabioyo, centrale inglese che è in scadenza di contratto con il Fulham, così a Kelly, che in estate lascerà il Bournemouth a zero. Guardando sempre in Premier League occhio però anche ad altri profili come Badiashile e Chalobah del Chelsea, che a giugno potrebbero fare le valigie per l’ennesima rivoluzione del club londinese.

Non può certe essere dimenticato, infine, Alessandro Buongiorno, il difensore più cercato nel corso del mercato invernale. Si tornerà a trattare col Torino, anche se le richieste sono davvero alte

Non solo il centrale, il punto della situazione in casa Milan

Non solo il difensore per il Milan. Il Diavolo, come è noto, farà un grande investimento per il numero nove. Il 2024 è l’anno del bomber giovane. A prescindere dal futuro di Luka Jovic e Olivier Giroud del quale si discuterà più avanti, i rossoneri guardano al futuro con un grosso investimento in avanti

In lista al momento ci sono chiaramente Sesko del Lipsia, Zirkzee del Bologna, Gimenez del Feyenoord e David del Lille.

Il Milan, poi, proverà a puntellare anche il reparto di centrocampo e il nome caldo resta quello di Carney Chukwuemeka del Chelsea. Serve poi anche il vice Theo Hernandez. Una casella che quest’anno è rimasta vuota: occhio dunque a Juan Miranda che è in scadenza di contratto con il Betis. I rossoneri sono stati dati in pole per tanto tempo, ma c’è il Borussia Dortmund sulle sue tracce e anche il Barcellona non ha mollato la presa.