Ibra tuttofare: lo svedese così ha conquistato il Milan

Zlatan Ibrahimovic sempre più protagonista del mondo Milan. Ecco cosa fa lo svedese da quanto è tornato a vestire i colori rossoneri

C’è Zlatan Ibrahimovic a tutta pagina su La Gazzetta dello Sport in edicola stamani. Lo svedese ieri si è mostrato a Sanremo, per assistere al Festival della canzone italiana, dove averlo vissuto in prima persona al fianco di Amadeus.

Oggi l’ex attaccante è il protagonista del giornale rosa che decide di tracciare un suo profilo a poche settimane dal suo ritorno. Zlatan Ibrahimovic sta esplorando, sta imparando a conoscere un nuovo mondo, in cui si è calato indossando nuovi panni.

Ibrahimovic è il dirigente scelto da Gerry Cardinale per far rinascere il Milan: da super consulente della proprietà, lo svedese si muove a tutto campo: dai colloqui a Milanello al coinvolgimento con altre aree del club.

Ibrahimovic, legato alla proprietà RedBird, è un interlocutore diretto del suo presidente, così aiuta il manager americano con la sua sconfinata esperienza.

Ibra mostra, inoltre, la sua vicinanza alla squadra: Zlatan è infatti una presenza costante a Milanello. Sta così coni calciatori, motivandoli e spronandoli. I colloqui sono all’ordine del giorno e i benefici si sono visti fin da subito. Non sarà certo un caso se Luka Jovic ha iniziato a segnare proprio con il ritorno di Ibrahimovic in rossonero.

Ibra ricopre, inoltre, un ruolo importante anche fuori dal campo, essendo sempre più protagonista di operazioni commerciali e di marketing.

Non è passato, inosservato, infine, il grande interesse per la Primavera di Ignazio Abate. Ibra è stato avvistato spesso ai centri sportivi che ospitano le partite delle giovanili del Milan, non solo certo per interessi personali (ci giocano i figli).

Ibra protagonista, il futuro è suo

Ibrahimovic, infine, non è un dettaglio da poco, nei giorni scorsi ha fatto sentire la sua voce, attraverso le pagine de La Gazzetta dello Sport, per zittire i rumors attorno a Stefano Pioli. Voci fastidiose che hanno accostato il nome dello svedese a quello di Antonio Conte.