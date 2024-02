L’Inter li ha scippati al Milan, la rivelazione dell’agente: “Moncada era venuto ma…”

L’agente ha fatto una importantissima rivelazione sui due talenti militanti in Italia. Il Milan ci ha provato per primo ma l’Inter ha avuto la meglio.

Geoffrey Moncada lavora incessantemente allo scouting del Milan, con l’assoluta intenzione di scovare i migliori talenti del panorama mondiale da portare a consacrazione a Milanello. Il talent scout, annoverato come tra i migliori al mondo – d’altronde ha scoperto lui Kylian Mbappé – è riuscito a fornire alla squadra rossonera giovani calciatori che sono riusciti a diventare dei grandi.

Lavora al Milan da diversi anni, e alcune sue intuizioni sono valse al Milan un bene preziosissimo, tanto dal punto di vista tecnico che economico. Vogliamo parlare di Rafael Leao e Theo Hernandez? Praticamente i top della squadra di Stefano Pioli, oggi tra i migliori al mondo nei loro ruoli e dai valori di mercato strabilianti. Insomma, i tifosi possono lamentarsi di tante cose, magari, ma non del lavoro eccelso di Geoffrey Moncada.

Ed è interessante sapere che qualche tempo fa il capo scout rossonero aveva tentato di portare al Milan due giovani promesse con qualità importantissime. Lo ha rivelato l’agente. Alla fine, però, ci è riuscita l’Inter a segnare il doppio colpo di prospettiva.

Milan sui due argentini, poi l’inserimento dell’Inter

Due giovani prospetti del calcio italiano si ritrovano indubbiamente in Valentin e Franco Carboni. Due gioiellini, uno in prestito al Monza, l’altro alla Ternana, ma entrambi di proprietà dell’Inter. I primi a farsi avanti per i fratelli argentini sono stati i rossoneri. Nello specifico, è stato proprio Moncada ad intrattenere i dialoghi con i due ragazzi quando militavano nelle giovanili del Catania.

Cosa è accaduto? Lo ha spiegato appunto Luca Nigriello, agente FIFA esperto di calcio argentino. Intervistato a Tv Play ha rivelato di aver accompagnato personalmente Geoffrey Moncada a parlare con Valentin e Franco Carboni. “I due fratelli sono giocatori che ho sempre seguito fin da quando erano piccoli. Poi i casi della vita e le circostanze ti separano ma continuo ad avere un rapporto eccezionale con entrambi. Il Milan è stato il primo a interessarsi ai fratelli Carboni, con Moncada venuto con me a fare una riunione con loro. Alcune motivazioni che non hanno fatto chiudere l’affare e l’Inter è stata poi fortunata in questo senso”.

Un rimpianto per il Milan? È ancora tutto da verificare, ma già i due fratelli argentini stanno facendo intravedere ottimi spunti e colpi di classe nonostante la giovane età. L’Inter, ad esempio, è pronta già ad accogliere di nuovo Valentin in nerazzurro. Le sue gesta a Monza avrebbero convinto tutti.