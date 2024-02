Milan come la Juve, confermato il nuovo progetto di Cardinale: i dettagli

Il Milan sta proseguendo spedito sul progetto della seconda squadra. Arrivano novità decisive da TuttoMercatoWeb. Il Diavolo è avanti a tutti.

Il Milan vuole crescere, rivoluzionarsi e innovarsi, e dunque ha l’obiettivo di esser ereggersi al livello dei top club europei in pochi anni. I passi da fare, essenziali, li conosciamo abbastanza bene. Innanzitutto, il club rossonero sta lavorando sodo per munirsi quanto prima di un nuovo stadio di proprietà. E in tal senso, le azioni concrete di RedBird stanno avendo l’effetto sperato. C’è già l’accordo col Comune di San Donato Milanese per la costruzione del nuovo impianto, anche se l’iter burocratico prevede ancora degli step essenziali.

Ma non solo lo stadio. Il Milan è consapevole che per avere un valore tecnico importante deve puntare ancor di più sui suoi giovani. Il Settore Giovanile è il motore di ogni società che può garantire forza tecnica ma anche economica ai club. In questa stagione abbiamo visto come tanti talenti rossoneri, provenienti dalla Primavera, si sono messi in mostra sbalordendo tutti. Da Simic a Traoré, ma anche Zeroli, Jimenez e Bartesaghi.

Il Milan vanta un Under 19 tra le migliori, ma c’è bisogno di più per guidare questi giovani ad una crescita più attenta ma anche ambiziosa. Seguendo la falsa riga di Juventus e Atalanta, il Diavolo ha messo in piedi il progetto della seconda squadra, nonché la formazione B o semplicemente Under 23. Da TuttoMercatoWeb apprendiamo che il Milan è davvero avanti nel percorso.

Milan, superate le altre squadre

Come riporta la fonte suddetta, il Milan ha presentato richiesta formale alla Lega Pro (Serie C) per iscrivere la propria Under 23 al prossimo campionato. La richiesta non è stata ancora presentata ufficialmente, ma sono state avviate le pratiche necessarie. E il Milan, sottolinea TuttoMercatoWeb, è primo in graduatoria per ottenere l’ok dalla Lega Pro. Difatti, ha superato club come Sassuolo e Fiorentina. Il club rossonero ha sorpassato entrambe le società di Serie A, che da tempo lavorano per mettere in piedi la loro seconda squadra.

C’è anche il Torino che in prospettiva sta programmando la nascita della sua Under 23, ma ci vorrà ancora del tempo dato che si stanno attuando i lavori di costruzione del nuovo centro sportivo granata. Dunque, il Milan dovrà solo attendere la risposta della Serie C, ma è chiaro che la fiducia è grande. Poter iscrivere, per una società professionistica di primo livello, la propria Under 23 nella terza serie del calcio italiano equivale ad una grande opportunità di crescita, più veloce e mirata, dei giovani più promettenti.

E ciò chiaramente facilita la promozione di questi in Prima Squadra, dunque valore aggiunto dal proprio vivaio. La Juventus, è risaputo, è stata la prima ad attuare tale progetto nel 2018, seguita la scorsa estate dall’Atalanta. Il Milan vuole esserci quanto prima.