Milan, Furlani: “Siamo grati a Pioli per quello che ha fatto”

L’Ad del Milan Furlani presenta la quarta maglia dei rossoneri e si lancia in alcune dichiarazioni su Stefano Pioli: le sue parole

L’Ad del Milan Giorgio Furlani, a margine della presentazione della quarta maglia del Milan, si è intrattenuto con la stampa. Il dirigente ha aperto con una chiosa su Ibrahimovic, ieri protagonista all’Ariston al Festival di Sanremo. “Ibra è un grandissimo valore aggiunto, è stato un campione in campo, lo è e lo sarà anche fuori dal campo. Siamo fortunati noi come Milan, come milanisti e come dirigenti ad aver lui come nostro partner”.

Inevitabile, poi, affrontare la questione stadio. “Abbiamo questo progetto a San Donato, andiamo avanti per la nostra strada su questo progetto. Si tratta – ha sostenuto l’Ad – di un lungo iter, l’ho detto più volte: tra i vari svantaggi che vi sono nel calcio in Italia è il non riuscire a fare investimenti in infrastrutture. Speriamo di essere smentiti e di avere uno stadio nuovo in un futuro non troppo distante“.

Furlani ha commentato anche il momento della squadra. “Abbiamo avuto un periodo non facilissimo, siamo stati anche sfortunati con gli infortuni; adesso piano piano stanno rientrando tutti e le ultime gare sono andate bene. Dita incrociate” ha ammesso, prima di dire la sua sulla lotta scudetto. “Noi andiamo in campo ogni gara per vincere, poi i conti si fanno alla fine“.

Furlani, le parole su Leao e l’annuncio su Zirkzee

Finito nel mirino della critica Rafa Leao, Furlani non ha dubbi sull’esterno rossonero. “Tutti i nostri calciatori sono apprezzati, Rafa è stato sfortunato davanti alla porta ma lui porta tanto alla squadra ed il gol arriverà“.

Furlani è tornato anche sul capitolo mercato che si è chiuso ufficialmente lo scorso 1° febbraio. “Siamo contenti sia tornato Gabbia che è in forma, abbiamo Kjaer e Simic e gli infortunati stanno rientrato” ha sostenuto, con chiaro riferimento alla difesa. “Abbiamo sempre detto che non compriamo tanto per comprare, l’emergenza è passata ed anche Theo da centrale si è districato bene. Ingaggiare nuovi calciatori era più per i tifosi che per esigenza reale“.

Dal mercato al futuro della panchina, il passo è breve. “Mi annoiano le voci sulla panchina; Pioli è il nostro mister, la società è con lui ed anche Zlatan l’ha ripetuto. Siamo fortunati di averlo, siamo grati di quanto abbia fatto al Milan finora e siamo contenti di lui” ha spiegato Furlani che non si è tirato indietro nemmeno su Giroud. “Olivier è un grande campione, è arrivato a Milano con un contratto biennale, poi abbiamo prolungato e quest’anno sta facendo ancora meglio. Zirkzee? Ha fatto bene contro di noi, ha fatto bene in campionato – ha ammesso – ma è un calciatore di un’altra squadra”.

Domenica, invece, sarà tempo di Milan-Napoli. “Un bel match, siamo in forma; ai nostri ragazzi piace decidere le gare negli ultimi minuti, magari finirà anche questo match così. Stupito da Jovic? Assolutamente no, mi aspettavo facesse così“.