Milan, l’agente conferma tutto: “L’interesse è serio”

Conferma cruciale dell’agente sull’interesse del Milan per il suo assistito. A gennaio, il sondaggio è stato concreto. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Milan ha chiuso il mercato di gennaio con due soli acquisti, tra cui uno è stato in realtà un ritorno. Si perché oltre a Filippo Terracciano preso dall’Hellas Verona a titolo definitivo, Furlani ha richiamato dal prestito al Villareal Matteo Gabbia. Due innesti difensivi, data l’emergenza infortuni in difesa, anche se il classe 2002 ex Hellas è più portato per muoversi sulle fasce.

Difatti, il Milan ha cercato un secondo rinforzo per la zona centrale della sua retroguardia, ma senza successo. Si è chiusa così la sessione invernale in entrata, anche se i tifosi si aspettavano forse ben altro. Ad esempio l’arrivo di un centrocampista data la partenza di Rade Krunic, ma il Milan ha preferito rimanere così, senza puntare su rinforzi al solo scopo di tappare dei buchi a livello numerico.

Ma non sono mancati i sondaggi, affatto. Oltre ad aver testato le piste conducenti a difensori centrali di primo livello, come Buongiorno, Lenglet, Kiwior, Chalobah e altri, Giorgio Furlani ha sondato il terreno anche per due centrocampisti della Serie A. Almeno così è stato affermato. Uno è Samuele Ricci del Torino, l’altro Lewis Ferguson del Bologna. Sono arrivate conferme cruciali.

Milan, l’interesse è serio ma non è il momento

Lewis Ferguson del Bologna è un giocatore che il Milan apprezza da davvero tanto tempo, ancor di più in questa stagione in cui sta segnando la sua consacrazione. È uno dei talenti più preziosi della squadra di Thiago Motta, dalla qualità e dall’intelligenza tattica formidabili. Il Milan è molto interessato, al pari però della Juventus. Anche la Vecchia Signora non perde vista Ferguson e la sua maturazione. La conferma assoluta ci è arrivata dall’agente del calciatore scozzese.

Intervistato da Sportitalia, Bill McMurdo ha parlato approfonditamente di Ferguson e chiaramente anche in ottica mercato, specificando come il Bologna si sia imposto di non cederlo nel mercato invernale: “Il Bologna ci ha detto che non avrebbe permesso a Lewis di lasciare il club a gennaio, non voleva prendere in considerazione alcuna offerta. E lui è stato felice di questa decisione”.

Dunque, ogni tentativo o sondaggio del Milan è stato rispedito al mittente dal Bologna. E in seguito è stato proprio chiesto a McMurdo se il Milan, così come la Juventus, siano davvero interessate a Ferguson. La sua risposta non ha lasciato dubbi: “Sì, io e Lewis siamo consapevoli del serio interesse da parte di alcuni club e lui si trasferirà in futuro, ma quando sarà il momento giusto sia per lui che per il Bologna”.