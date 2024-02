Milan-Napoli, arbitro e VAR: la designazione ufficiale

Ufficializzato l’arbitro e la sua squadra di riferimento in vista di Milan-Napoli, posticipo della 24.a giornata di Serie A.

Come di consueto a metà settimana, l’AIA e la FIGC hanno ufficializzato le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato di Serie A. Ovvero il 24° turno, che si disputerà nel prossimo weekend.

Per il posticipo Milan-Napoli è stato designato il signor Daniele Doveri, della sezione di Roma. Il 46enne sarà coadiuvato dai guardalinee Bindoni e Baccini, oltre che dal quarto uomo Marchetti. In sala VAR sarà invece presente l’esperto Di Paolo mentre un altro fischietto romano, Valeri, sarà assistente AVAR.

Doveri ha già diretto in carriera il Milan per ben 29 volte. Il bilancio è al momento positivo: quindici successi rossoneri, otto pareggi e sei sconfitte. In questa stagione ha incrociato la squadra di Pioli solo nel pareggio di dicembre sul campo della Salernitana, col punteggio di 2-2 finale. Inoltre ha già diretto lo scontro Milan-Napoli di campionato nel gennaio 2019, terminato con uno scialbo 0-0.

L’accoppiata Doveri-Di Paolo torna a dirigere il Milan assieme proprio dalla partita già citata di Salerno. L’arbitro di Avezzano, tra i più quotati come assistente alla sala video, è stato protagonista in Genoa-Milan dello scorso anno, con l’episodio del gol di Pulisic molto discusso per un presunto, ma mai chiarito, controllo di braccio in occasione del gol rossonero.