Milan, nuovo tentativo per il bomber: la clausola è invitante

Il club rossonero potrebbe fare un nuovo tentativo per un giocatore già inseguito all’inizio dell’ultima sessione invernale del calciomercato.

Negli ultimi due mesi il rendimento di Luka Jovic è migliorato e adesso esiste la concreta possibilità che possa rinnovare il contratto. Ma c’è stato un momento nel quale il Milan non sembrava del tutto convinto della scelta di puntare su di lui.

Per diverso tempo sono trapelate indiscrezioni sull’interesse per alcuni attaccanti. E non è un segreto che l’idea di prendere Serhou Guirassy sia balenata nella testa della dirigenza. Con una clausola di risoluzione da 17,5 milioni di euro c’era la possibilità di fare un vero affare, ma il giocatore ha preferito rimanere allo Stoccarda e non cambiare squadra a metà stagione.

Milan, nuovo tentativo in estate?

Il 27enne franco-guineano ha messo insieme 19 gol e 2 assist nelle 16 presenze stagionali, numeri che hanno attirato l’attenzione degli osservatori del Milan e di altre importanti società europee. Recentemente ha preso parte alla Coppa d’Africa con la sua Guinea, eliminata ai Quarti dalla Repubblica Democratica del Congo. Non si è presentato all’appuntamento nella migliore condizione fisica, ha saltato la prima partita per infortunio ed è stato poi lasciato in panchina nella seconda. Nessuna rete segnata.

Adesso sarà interessante vedere se Guirassy riuscirà a fare una seconda parte di stagione di alto livello con lo Stoccarda, che conta su di lui per rimanere in zona Champions League. Attualmente occupa la terza posizione nella classifica della Bundesliga e con il rientro del suo bomber spera di non uscire dai primi quattro posti. Sarebbe un traguardo importante per la squadra allenata da Sebastian Hoeness.

Il giornalista sportivo Fabrizio Romano spiega che la clausola da 17,5 milioni tornerà ad essere attivabile nella prossima finestra estiva del calciomercato. Le offerte non dovrebbero mancare a luglio. Ci sono club della Premier League già in agguato e che stanno manifestando il loro interesse.

Vedremo se anche il Milan rifarà avanti oppure se dirotterà le proprie attenzioni su altri centravanti. Certamente Geoffrey Moncada continuerà a monitorare il suo rendimento nei prossimi mesi, poi verrà presa una decisione. Battere la concorrenza delle squadre inglesi non sarà semplice, però il progetto rossonero potrebbe intrigare l’ex Rennes.