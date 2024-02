Milan, per la difesa rispunta un ex obiettivo: è assalto in estate

Il Milan già lavora alla prossima stagione: per la difesa possibile assalto ad un vecchio obiettivo dei rossoneri

Le vie del mercato sono infinite. Ne sono a piena conoscenza gli operatori, coloro che bazzicano i saloni del calciomercato e lavorano 365 giorni l’anno in questo ambito. Il Milan ha chiuso la sessione invernale con due soli acquisti; anzi, uno, quello del giovane Terracciano dal Verona, considerato come Gabbia sia tornato dal prestito al Villarreal.

Un mercato che per molti è sembrato insufficiente, almeno stando alle necessità del club rossonero. Pioli avrebbe certamente gradito un centrale di livello ma anche un centrocampista in grado di sopperire alla partenza di Krunic. In attacco, invece, è decisamente scemata la pista del vice Giroud anche per le prestazioni convincenti di Jovic, tornato a segnare quasi come ai tempi dell’Eintracht Francoforte.

Ebbene, nessun calciatore con le caratteristiche appena descritte è arrivato a Milanello, con l’allenatore chiamato a fare di necessità virtù, contanto sugli uomini a disposizione. E già domenica contro il Napoli potrà farsi sentire l’assenza per squalifica di Reijnders.

Milan, epurazione in casa Siviglia: via anche Nianzou

Gli obiettivi del Milan, però, potrebbero ritornare in auge in vista della prossima stagione. O, quantomeno, uno dei difensori centrali vagliati durante la sessione invernale come possibile acquisto. Ci riferiamo a Tanguy Nianzou, difensore del Siviglia. Un fisico davvero possente, 191 centimetri, il difensore piace anche per la sua giovane età. Appena 21 anni per l’ex Bayern Monaco che ha quindi ampi margini di crescita, con tanto di possibile plusvalenza in ottica futura.

Acquistato dal Siviglia nella stagione 21/22 per 16 milioni di euro, nella stagione in corso ha disputato appena quattro gare di Liga e due di Champions League, ha saltato ben 16 gare per infortunio, tra campionato e coppe. Insomma, un calvario la sua stagione tanto da spingere il Siviglia ad una clamorosa decisione.

A giugno sarà addio proprio per il suo rendimento decisamente non soddisfacente. Una decisione presa di concerto dal direttore sportivo del club andaluso Víctor Orta e dal tecnico Quique Sánchez Flores pronti ad una vera e propria epurazione in estate.

Nianzou, infatti, non sarà il loro a lasciare Siviglia; in lista di sbarco anche Adnan Januzaj, Mariano Díaz, Marcao, Rafa Mir, Joan Jordán, e Lucas Ocampos. Ben sette i calciatori che saluteranno gli andalusi e chissà che la coppia Furlani e Moncada non possa andare a caccia di rinforzi proprio in casa Siviglia. Il belga Januzaj già nel 2022 finì nel mirino dei rossoneri.