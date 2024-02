Milan, sfida alla Juventus: è in pole per Furlani

Il suo profilo è il preferito di Giorgio Furlani. In estate si potrebbe ripartire da lui, anziché da Antonio Conte, il nome che più circola in queste ore

“Motta non conosce ancora il suo futuro, ma sicuramente non sarà a Napoli. L’allenatore del Bologna non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori, ha altri progetti per il suo futuro”. Parlava così ieri, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal, l’agente, Dario Canovi, di Thiago Motta.

Parole che chiaramente non sono passate inosservate. Stamani Il Corriere dello Sport dedica la sua prima pagina proprio all’allenatore del Bologna. Un tecnico destinato a spiccare il volo al termine della stagione e ci sarebbe una big ad attenderlo. Senza il Napoli, così sarà Juventus o Milan. Secondo il quotidiano, infatti, l’italo-brasiliano sarebbe in cima alla lista di Giorgio Furlani qualora Stefano Pioli non dovesse più proseguire al Diavolo. Discorso identico in bianconero, con Giuntoli, chiamato a pensare ad un dopo Massimiliano Allegri.

Il Corriere approfondisce l’argomento scrivendo come Thiago Motta sia stato chiaramente contattato anche dalla dirigenza del Bologna per il rinnovo con i felsinei. Per i rossoblu sarà davvero complicato riuscire a trattenere la sua guida, che fino a questo momento, però, non si è fatto distrarre.

Il Bologna, così, nonostante una leggerà flessione, è dunque lì al sesto posto, in Serie A, con un punto di vantaggio sul Napoli e due sotto alla Roma quinta, che ha però una partita più. Il sogno europeo resta vivo. Quello della Champions è certamente più complicato, ma se l’Italia dovesse qualificarne cinque di squadre, non sarebbe poi così impossibile. Thiago Motta se ne andrebbe così da vincente, lasciando un ricordo indelebile tra i tifosi del Dall’Ara, che stanno vivendo una stagione da sogno.

Motta, dal rapporto con Ibra a Zirkzee

Il Corriere sottolinea poi il bel rapporto tra Thiago Motta e Zlatan Ibrahimovic, che hanno condiviso lo spogliatoio ai tempi del Psg. Proprio la panchina dei francese potrebbe essere un obiettivo per l’italo-brasiliano, ma al momento non ci sono segnali in merito al futuro di Luis Enrique.

E’ stata smentita totalmente, invece, l’idea Barcellona, con i blaugrana che hanno ovviamente altre idee per la testa. Non sarà Thiago Motta così a raccogliere l’eredità di Xavi.

Tornando al Milan, il CdS scrive la possibile formazione di Thiago Motta al Diavolo. La novità è chiaramente rappresentata da Joshua Zirkzee. Un colpo che il mister approverebbe a piene voti.