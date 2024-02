Bomba dalla Spagna: il Milan ha scelto il dopo-Pioli, nome a sorpresa

Spunta un nome finora mai battuto per la panchina del Milan. La rivelazione arriva direttamente dalla stampa spagnola.

Il Milan in questo periodo ha confermato la fiducia a Stefano Pioli. Il tecnico, ogni tanto finito sotto la lente di ingrandimento ed in discussione per alcuni risultati altalenanti, è stato incensato persino da Zlatan Ibrahimovic. Ma ciò non significa che a fine stagione l’ex Fiorentina resterà sulla panchina rossonera.

Non a caso da settimane si continua a parlare delle possibili ipotesi per la panchina che verrà. Se Pioli dovesse realmente essere messo da parte, dopo un periodo comunque tendenzialmente molto positivo culminato dallo Scudetto del 2022, il Milan avrebbe già diversi nomi in testa.

Dalla tentazione Antonio Conte, tecnico italiano di grande spessore che pretenderebbe però un instant team immediatamente forte e vincente, fino all’ipotesi Thiago Motta, nome maggiormente in linea con il progetto RedBird. Ma da pochi minuti è spuntata un’altra candidatura a sorpresa, un profilo che pare essere tra i più apprezzati a Milanello e dintorni.

L’ex tecnico del Real Madrid tra i preferiti della dirigenza Milan

L’indiscrezione arriva dal portale spagnolo Relevo a firma di Matteo Moretto, vera garanzia quando si parla di rumors e di calciomercato sull’asse Italia-Spagna. Il cronista ha svelato come sia forte la candidatura di Julen Lopetegui per il posto di prossimo allenatore del Milan.

Attualmente svincolato dopo l’esperienza al Wolverhampton, Lopetegui è un tecnico di grande esperienza che in carriera ha anche guidato squadre come Real Madrid, Porto e Siviglia, oltre che la Nazionale spagnola. In bacheca vanta una Europa League vinta nel 2020, tra l’altro in finale contro l’Inter.

Il Milan sembra essere molto intrigato dalle capacità di Lopetegui ed i dirigenti attuali del club lo considerano uno dei profili maggiormente idonei a sostituire Pioli e portare avanti il progetto di Gerry Cardinale, basato su investimenti di prospettiva e bel gioco. Inoltre lo spagnolo piace per l’esperienza avuta con i giovani talenti, quando ha allenato le selezioni Under 19 e Under 20 della Roja.

Il nome di Julen Lopetegui è stato accostato al Milan diversi anni fa, precisamente nel 2015, quando si vociferò di un passaggio di proprietà di stampo orientale. Ovvero quando Silvio Berlusconi avrebbe potuto vendere le quote ai cinesi di Doyen Sports. Tra i papabili tecnici c’era anche l’allora mister del Porto, ma il tutto scoppiò come una bolla di sapone, con il Milan che si affidò a Sinisa Mihajlovic.