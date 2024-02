Leao al PSG, il sostituto c’è già: “Ve lo assicuro, gioca in Premier”

Annuncio cruciale del giornalista, convinto che in caso di partenza di Rafael Leao il Milan ha già pronto il sostituto. Ecco di chi si tratta.

Sono sempre più insistenti le voci che accostano Rafael Leao al Paris Saint Germain. La notizia principale è venuta fuori qualche giorno fa, quando in Francia hanno affermato che il club di Al Khelaifi ha messo nel mirino il portoghese come prima scelta per sostituire Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese, ormai è risaputo, è sempre più diretto verso Madrid, dove ci sarebbe Carlo Ancelotti ad aspettarlo a partire dalla prossima stagione.

Il Paris Saint Germain non vuole rischiare di rimanere scoperto in un ruolo così importante della sua formazione, e per questo sta ricercando un profilo di extra lusso che possa avvicinarsi alle caratteristiche e qualità di Mbappé. I nomi usciti negli ultimi giorni sono diversi, tra cui anche Victor Osimhen e Marcus Rashford, ma pare essere Rafael Leao l’assoluta priorità dei parigini.

Il club capolista di Ligue 1 sarebbe già pronto ad una maxi offerta superiore ai 100 milioni di euro per aggiudicarsi la stella del Milan. Ricordiamo che su Leao vige una clausola rescissoria da 175 milioni, inserita nel contratto dopo l’ultimo rinnovo. Il club rossonero è consapevole di poter segnare un incasso record dalla cessione dell’ex Lille, che permetterebbe anche di finanziare il prossimo mercato.

Ma è chiaro che in caso di partenza di Leao, anche al Diavolo servirà un degno sostituto. E secondo il giornalista accreditato, questo c’è già.

Milan, il sostituto di Leao per 40 milioni

Intervenuto come di consueto sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha detto a chiare lettere che il possibile sostituito di Rafael Leao sarebbe stato rintracciato in Premier League: “Nell’ipotesi che Leao vada via, vi assicuro che il sostituto c’è già: gioca nella Premier League, di cui io parlo da anni. E’ proprio il giocatore perfetto, uno dei rarissimi calciatori che sul piano del divertimento, sul piano tecnico e dello spettacolo, potrebbe forse sostituire Leao. Parlo di Luis Sinisterra”.

Pellegatti ha continuato spiegando i potenziali dettagli economici dell’affare: “Già al Feyenoord era strepitoso, poi lo ha comprato il Leeds per 25 milioni. Il club inglese è retrocesso e lo ha prestato al Bournemouth. Ha un contratto in scadenza nel 2026. E’ del ’99, e credo valga almeno 25/30 milioni di euro. Lui gioca a sinistra, ma con la Colombia gioca soprattutto a destra. Sinisterra è un giocatore da San Siro, ve lo assicuro. Sarebbe la figura ideale, ma è tutto futuribile, oggi ci godiamo Leao che deve aiutarci a battere il Napoli”.