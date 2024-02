Leao al PSG e Zirkzee al Milan? L’annuncio in diretta

Dichiarazioni molto interessanti quelle del giornalista. In ottica mercato rossonero, ha messo in piedi uno scenario per il futuro attacco del Milan.

Il Milan sta già programmando le prossime mosse di mercato, quelle che verranno attuate nella sessione di compravendite estiva. A gennaio è stato fatto poco, troppo poco rispetto ai pronostici. Ma le intenzioni di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, in accordo con la proprietà, sembrano chiare. I grandi colpi saranno riservati per i mesi estivi del mercato, dove sono previsti investimenti di un certo livello.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che il primo obiettivo del club rossonero è quello di fornire alla squadra un attaccante di lusso, giovane e dal notevole fiuto del gol. Con Olivier Giroud che va verso i 38 anni e che difficilmente potrà essere ancora il titolare anche in caso di rinnovo annuale, sarà indispensabile acquistare un nuovo attaccante all’altezza delle ambizioni del Diavolo.

I profili papabili riempiono già le pagine dei giornali e i titoli dei media sportivi. Il Milan segue attualmente tre/quattro nomi in particolare. Joshua Zirkzee, Jonathan David e Benjamin Sesko i più graditi. Soprattutto il primo, l’attaccante del Bologna pare essere la prima scelta. Servirebbero circa 40 milioni di euro per aggiudicarselo, e secondo il giornalista è un acquisto assolutamente possibile.

Zirkzee al Milan, cambia l’attacco rossonero

Ci si chiede se come lo scorso anno il Milan effettuerà un’altra cessione di lusso per finanziarsi gran parte del mercato estivo. E in tal senso stanno riscaldando le voci che accostano Rafael Leao al Paris Saint Germain. Al Khelaifi sta considerando il portoghese, insieme ad Osimhen e Rashofrd, uno dei più adatti sostituti di Kylian Mbappé diretto al Real Madrid. Ricordiamo che per Leao vige una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, cifra enorme che permetterebbe al Milan di arricchirsi facilmente.

E secondo il giornalista Massimo Caputi, proprio la cessione di Leao al PSG agevolerebbe di molto l’acquisto di Joshua Zirkzee dal Bologna. Intervenuto durante la trasmissione Tv Play, a Caputi è stato chiesto se vedrebbe Zirkzee alla Juventus, magari al fianco di un centravanti come Vlahovic. Risposta negativa: è il Milan la squadra che il giornalista ritiene perfetta per il belga. E, come accennato, la partenza di Leao potrebbe favorire l’acquisto, come anche cambiare in maniera netta la struttura dell’attacco rossonero. Di seguito le sue parole in merito: “Se rimarrà in Italia la squadra della Serie A in cui lo vedo meglio è il Milan. Inoltre considerando le voci che si sentono anche oggi, cioè che Leao potrebbe andare al PSG, sarebbe plausibile”.