Milan, l’annuncio del dirigente: “Conte in Serie A”

Il Milan potrebbe cambiare tecnico in vista della prossima stagione: Antonio Conte è uno dei favoriti, arrivano le parole del dirigente

Antonio Conte ed un futuro tutto da scrivere. Il tecnico salentino è senza ombra di dubbio il big italiano libero tra gli allenatori, colui che tutti vogliono. Non è un mistero che già nei scorsi mesi vi sia stato l’abboccamento prima del Napoli e poi della Roma. De Laurentiis in persona l’ha contattato dapprima ad ottobre, quando la panchina di Garcia traballava paurosamente e poi il mese successivo, dopo l’esonero del francese.

Nulla da fare, con il salentino che non ha voluto accettare progetti in corsa. Un mantra, questo, ripetuto in più di un’occasione anche ai Friedkin. Conte fedele a sé stesso, insomma, con una gran voglia di tornare ad allenare ma certamente alle sue condizioni. Un nuovo progetto su cui poter lavorare fin dal primo giorno, per plasmare una squadra a sua immagine e somiglianza. E quindi dovremo aspettare ancora qualche mese per rivederlo in panchina. La domanda che però tutti si stanno ponendo è dove vedremo l’allenatore.

Conte, quale futuro per lui: arrivano dichiarazioni del dirigente

Non è certo un mistero che sia ambito dalla metà dei top club italiani. Il Napoli, dopo l’abboccamento autunnale, ci riproverà anche in estate, anche se sembra che De Laurentiis non riesca a fare breccia nel cuore e nella mente dell’allenatore salentino.

E sembra che anche la Roma non riuscirà a mettere sotto contratto il tecnico, con un club nettamente in pole. Il riferimento è chiaramente al Milan che sembra in netto vantaggio nella caccia all’allenatore. Sembra proprio che si consumerà l’addio tra i rossoneri e Stefano Pioli dopo uno scudetto ed una semifinale di Champions League; Furlani e Moncada hanno nel mirino proprio Conte per ripartire con un nuovo progetto che possa portare nuovamente il club di via Aldo Rossi sul tetto d’Italia.

Intanto arrivano parle al miele sul tecnico da chi l’ha avuto alle sue dipendenze: ci riferiamo a Beppe Marotta, ad dell’Inter. Ai microfoni di Dazn, dopo aver elogiato Simone Inzaghi e gettato acqua sul fuoco in chiave scudetto, ha menzionato anche Conte.

“Farebbe comodo a tante squadre, si tratta di una risorsa del calcio italiano” ha spiegato l’ad nerazzurro, “speriamo possa restare in Italia” ha poi chiosato. Una sorta di accorato appello per rivedere in Serie A il tecnico dopo l’ultima esperienza in Premier League, al Tottenham.