Milan, svelato il nuovo Fourth Kit con Pleasures: ecco quando verrà utilizzato (Video)

Ecco la nuova maglia del Milan, presentata nella serata di ieri. C’è una novità importante per quanto riguarda il suo utilizzo nei prossimi match

Nella serata di ieri, il Milan e Puma, hanno presentato il Fourth kit dei rossoneri per la stagione 2023/24, realizzato in collaborazione con PLEASURES.

La nuova maglia presenta due versioni, che fondono le influenze punk, metal e grunge del brand streetwear di Los Angeles con la bellezza dell’architettura gotica di Milano. Le due versioni così verranno utilizzate in partite separate: nel match interno contro il Napoli del prossimo 11 febbraio, i giocatori di movimento indosseranno la versione black, con il portiere che utilizzerà quella pristine.

Nella sfida successiva, quella esterna contro il Monza, in programma il 18 febbraio, si invertiranno, con l’estremo difensore, che indosserà, dunque, quella nera e i compagni quella chiara.

Milan, Giroud: “Entusiasta di indossare questa maglia”

Tra i testimonial del nuovo kit non poteva non esserci anche Olivier Giroud. L’attaccante del Milan, trascinatore del Diavolo anche in questa stagione, ha così parlato della quarta maglia:

“Sono entusiasta di indossare questo bellissimo kit in campo – afferma Giroud -. È diverso da qualsiasi cosa abbia visto prima, con due versioni che possono essere utilizzate sia dal portiere che dai giocatori. Questo dimostra la creatività e l’innovazione di AC Milan, PUMA e PLEASURES, che hanno creato un kit con un design all’avanguardia e un concetto sorprendente che cattura veramente l’essenza della legacy e dell’ambizione del Milan”.

Arrivano, poi, le dichiarazioni di Maikel Oettle, Chief Commercial Officer del Milan, ha aggiunto: “Questo kit innovativo dimostra l’impegno di AC Milan e PUMA nel voler superare i confini della moda e dello sport, offrendo ai tifosi un’esperienza visivamente coinvolgente che va oltre i tradizionali confini dell’abbigliamento calcistico. Le due iterazioni del kit non solo riflettono l’audace identità del Club, ma uniscono anche il nostro heritage e il nostro futuro, fondendo elementi gotici dell’architettura e dei monumenti della nostra città con un design estremamente innovativo, che include elementi per noi rivoluzionari, come i loghi riflettenti”.