@ML – Milan, giorno di riposo oggi: a Milanello solo gli infortunati

MilanLive.it ha raccolto le ultime novità direttamente da Milanello. Giornata di riposo per la squadra di Stefano Pioli, ma c’è chi ha continuato a lavorare.

Il Milan si prepara al big match di domenica sera contro il Napoli a San Siro. Una sfida, un big match, in cui la posta in palio è altissima per entrambe le squadre. Il Diavolo ha bisogno dei 3 punti per non perdere di vista la vetta della classifica e tenere lontana l’Atalanta; il Napoli ha disperatamente bisogno della vittoria per continuare a credere il quarto posto è ancora possibile.

La squadra di Stefano Pioli non si è però allenata nella giornata di oggi. Mister Pioli ha lasciato una giornata di riposo ai suoi ragazzi, che torneranno a lavorare a pieno regime domani. Ma a Milanello hanno continuato a lavorare anche oggi gli infortunati, e dunque Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Malick Thiaw, Tommaso Pobega e Mattia Caldara. I cinque rossoneri non vogliono perdere di vista il recupero, e per questo non si concedono pause nella riabilitazione.

Sappiamo come tra i suddetti, sarà Malick Thiaw quello a tornare per primo in campo. Il difensore centrale tedesco sarà a disposizione di Stefano Pioli già dalla prossima settimana, ma non è detto che potrà esserci per il match di Europa League contro il Rennes o alla successiva di campionato contro il Monza. Thiaw avrà infatti bisogno di almeno una decina di giorni per la riatletizzazione.

Quanto a Kalulu e Tomori, anche questo è risaputo, potranno tornare a disposizione solo a fine febbraio.