Non solo Thiago Motta: c’è un altro allenatore conteso fra Milan e Barcellona

Dalla Spagna filtrano novità di mercato che vedono il Barcellona interessato all’allenatore candidato anche per una panchina al Milan. Tutti i dettagli.

Chi sarà l’allenatore del Milan a partire dalla prossima stagione? È la domanda del momento e che sta infiammando i titoli di ogni media, sportivo e non. Chiaramente, è una questione di grande interesse dato che una delle grandi della Serie A è pronosticata al sicuro cambio in panchina. Sì, pare ci siano pochi dubbi sul fatto che Stefano Pioli saluterà Milanello a fine stagione, con il suo ciclo ritenuto ormai concluso.

Per alcune fonti, però, non è ancora detta l’ultima parola dato che Pioli potrebbe conquistarsi un’ulteriore conferma in base all’andamento e ai risultati di questi ultimi cinque mesi di stagione. Ma il casting per il nuovo tecnico è già cominciato a Casa Milan, dove, in virtù della stagione sin qui troppo altalenante, Ibrahimovic e Cardinale stanno buttando giù qualche idea.

Non mancano già i papabili a prendere un posto nella panchina rossonera a partire da luglio. Il nome più caldo e quotato è quello di Antonio Conte, seguito poi da Thiago Motta e Francesco Farioli. Parliamo di nomi di grande spicco. Il primo un veterano internazionale, gli altri due giovani e competenti che si stanno affermando di recente. Su chi ricadrà la scelta? Il Milan deve però stare attento anche alla concorrenza.

Il Barcellona saluta Xavi e insidia il Milan

Thiago Motta, come circolato di recente, non è soltanto sul taccuino del Milan come papabile per la prossima panchina. L’italo-brasiliano in forza al Bologna è seguito con molta attenzione anche da big europee come Paris Saint Germain e Barcellona. Soprattutto quest’ultimo, il club spagnolo, starebbe pensando a Motta per il post-Xavi. Sappiamo che l’attuale allenatore del Barca consegnerà le dimissioni a giugno e Laporta sta proprio pensando a Thiago come sostituto adatto.

Ma non soltanto. Secondo le ultime notizie di Sport, noto portale spagnolo, il patron blaugrana sta sondando il terreno anche per lo stesso Antonio Conte. Il blasone dell’allenatore italiano, ex Inter e Juventus, va particolarmente a genio a Laporta e Deco, anche se, sottolinea Sport, ci sono dei dubbi circa lo stile di gioco e il modulo di Antonio Conte. Per questo, le valutazioni sono ancora in corso con nessun contatto diretto avviato.

Il Barcellona, conclude il media spagnolo, valuta contemporaneamente anche i nomi di Klopp e Flick, piste che rimangono anche queste complicate e difficili da percorrere. Ma solo i prossimi mesi potranno dare uno scenario più chiaro.