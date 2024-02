Davide Calabria, “offerta” a sorpresa: arriva da Sanremo

Arriva una speciale chiamata per Davide Calabria, capitano del Milan, direttamente dal Festival di Sanremo in corso in questa settimana.

Molto spesso i calciatori professionisti hanno altre passioni oltre a quella per il pallone, che diventa inevitabilmente più un lavoro ed un impegno quotidiano che altro. Molti di questi per esempio sono appassionati di musica di vario genere, tanto da cercare di reinventarsi in questo ambito.

Nel Milan c’è il chiaro esempio di Rafael Leao, che ha già deciso di costruirsi una carriera parallela in ambito musicale. L’attaccante portoghese infatti si diletta con il rap e ha già fatto uscire un album, molto ascoltato sulle varie piattaforme streaming. Di ciò ha infatti parlato anche nella sua autobiografia Smile che uscirà il prossimo 20 febbraio.

Oltre a Leao c’è un altro calciatore del Milan a cui piace molto la musica e si diletta anche a cantare. Ovvero capitan Davide Calabria, che a sorpresa è un cantante provetto. Lo ha rivelato uno dei protagonisti del Festival di Sanremo tuttora in corso, il quale ha svelato la sua amicizia con il numero 2 rossonero.

Calabria ed il possibile duetto musicale

A ‘chiamare’ Calabria è stato il cantante Mr. Rain, rivelazione del Sanremo 2023 con il brano Supereroi, che ha sbancato in tutte le emittenti radiofoniche, mentre quest’anno si è ripresentato in gara con il pezzo Due altalene. L’artista nativo di Desenzano del Garda ha parlato anche dell’amicizia con Calabria nella recente intervista rilasciata a Calciomercato.com.

I due si conoscono molto bene, anche perché Mr. Rain è un grande tifoso milanista, che spesso si trova ad andare a San Siro insieme ad altri colleghi rossoneri doc come Lazza e Ghali. Ma con Calabria c’è un rapporto speciale: “Aspetto che mi scriva un messaggio come ha fatto l’anno scorso – ha detto Mr. Rain – Quest’estate ci siamo conosciuti bene, ci siamo divertiti molto dopo aver cantato e fatto qualche palleggio, lui mi ha raccontato tutti i sacrifici che ci sono in un ragazzo che fa il calciatore”.

Poi è arrivato un invito vero e proprio da parte del cantante: “Meglio lui come cantante o io come calciatore? Lui lui, devo dire che è anche intonato. Magari prima o poi faremo un duetto insieme”. Dunque Mr. Rain ha invitato Calabria a fare un’incursione nel mondo della musica leggera. Chissà se il capitano del Milan potrà riscoprirsi anche artista musicale, dando del filo da torcere a Leao in questo universo.