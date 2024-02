Maldini lo voleva al Milan, è stato un flop: partirà gratis a fine stagione

Un ex obiettivo del mercato rossonero può cambiare squadra a zero in estate: ha disputato una stagione molto deludente finora.

Paolo Maldini e Frederic Massara avevano alcune idee per rinforzare il Milan per questa stagione, ma poi non hanno potuto attuare i loro piani a causa del licenziamento deciso da Gerry Cardinale. Comunque sono arrivati alcuni calciatori per i quali avevano già avviato dei contatti.

All’accordo che era stato raggiunto con Marco Sportiello è stato dato seguito, ingaggiandolo a parametro zero dopo la scadenza del contratto con l’Atalanta. Anche Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic sono calciatori che erano nella lista della coppia Maldini-Massara e che sono poi arrivati a Milanello. Per il centrocampista inglese erano state intavolate discussioni approfondite, mentre per l’ex Borussia Dortmund ancora no.

Doveva essere del Milan, è stato una delusione

Un giocatore che era stato bloccato dal precedente management sportivo e che poi non è stato preso è Daichi Kamada. Il centrocampista giapponese andava in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte ed era stata raggiunta un’intesa totale per il suo arrivo a zero. Era reduce da un’ottima stagione, sulla carta sembrava un buon affare, però con l’addio di Maldini e Massara non è stato finalizzato.

Kamada è approdato comunque in Italia, ma alla Lazio. Per il 4-3-3 di Maurizio Sarri sembrava un’ottimo rinforzo, una mezzala adatta al tipo di gioco dell’allenatore biancoceleste. Tuttavia, il rendimento sul campo è stato abbastanza deludente. Dopo un inizio da titolare e con prestazioni non pienamente convincenti, è finito in panchina ed è diventato una riserva. Tra dicembre e inizio gennaio è partito dal primo minuto in quattro partite, purtroppo non è riuscito a sfruttare le occasioni e nelle successive cinque è rimasto in panchina senza accumulare minutaggio. Il 7 gennaio contro l’Udinese la sua ultima apparizione in campo.

Il centrocampista ha finora collezionato 22 presenze, un gol e un assist con la Lazio. Ha anche subito la grossa delusione di non essere convocato per la Coppa d’Asia, che sperava di giocare con il “suo” Giappone. Ci teneva molto. La sensazione è che questi saranno i suoi ultimi mesi a Roma. Già a gennaio il club capitolino aveva cercato di venderlo e, stando ai rumors, era stato offerto anche al Milan (non interessato).

Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, Kamada con la Lazio aveva firmato un accordo di un anno e che prevedeva un’opzione a suo favore per il rinnovo. Opzione che probabilmente non eserciterà. Il suo futuro potrebbe essere in Spagna, dove aveva già delle richieste prima di approdare in Serie A. La Liga potrebbe essere un campionato più adatto a lui.