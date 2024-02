Milan, colpo a zero per sostituire Kjaer: emissari in Inghilterra, si può chiudere

La società rossonera cerca l’intesa per assicurarsi il primo acquisto in vista della prossima estate: bisogna accelerare in queste settimane.

Ci sono diversi calciatori interessanti che hanno un contratto in scadenza a fine stagione e che farebbero comodo al Milan. Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani stanno valutando alcuni nomi.

Per la difesa si è anche provato a chiudere già a gennaio. Basti pensare al tentativo per Tosin Adarabioyo, 26enne del Fulham. Tuttavia, non è stato raggiunto un accordo con la società inglese, che ha preferito tenersi il giocatore anche a costo di perderlo a parametro zero, quindi senza guadagnarci un euro. I rossoneri continuano a prenderlo in considerazione in vista del mercato estivo, ma l’inserimento del Liverpool potrebbe rappresentare un problema.

Dalla Premier al Milan a zero: chi può arrivare

Non c’è solo Adarabioyo come idea a parametro zero per l’estate prossima. Un altro profilo che gioca in Premier League e che piace molto è Lloyd Kelly, in scadenza con il Bournemouth. Anche in questo caso c’è stato un tentativo del Milan già a gennaio ed è stato respinto, così come quelli di altre società interessate al 25enne inglese.

Oggi il Corriere dello Sport spiega che la dirigenza rossonera vorrebbe prendere Kelly per luglio, ma deve ancora trovare un accordo con lui e il suo entourage. Il Milan ha mandato più volte i suoi emissari in Inghilterra per osservarlo da vicino, cercando di ottenere una corsia preferenziale in fase di trattativa. Oggi si sta lavorando per trovare un’intesa sulle cifre del contratto. Chiaramente, non mancano concorrenti e chi gestisce gli interessi del calciatore vuole valutare bene tutte le offerte prima di giungere a una decisione.

Il Milan vorrebbe accelerare e assicurarsi Kelly, che potrebbe essere il sostituto di Simon Kjaer. Il danese compirà 35 anni a marzo ed è in scadenza a fine stagione, improbabile un rinnovo. Non ha più la tenuta fisica di qualche anno fa e di conseguenza dovrebbe lasciare Milanello. Arrivato nel gennaio 2020 assieme a Zlatan Ibrahimovic, ha dato tanto alla squadra e la sua esperienza in maglia rossonera va considerata positivamente. Purtroppo un grave infortunio nel dicembre 2021 lo ha poi condizionato. Salvo sorprese, questi saranno i suoi ultimi mesi con il Diavolo.