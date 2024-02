Milan, non solo Zirkzee: lo United punta un altro obiettivo di Moncada

Il Manchester United darà del filo da torcere al mercato del Milan. Infatti la squadra inglese vuole strappare un altro obiettivo.

Forse è la più grande delle decadute del calcio europeo, poiché da anni è lontana anni luce dai trionfi, in patria ed all’estero, che ne hanno contraddistinto la storia per molto tempo. Parliamo del Manchester United, squadra di Premier League che nonostante i ricchissimi ed esosi investimenti sul mercato resta sempre una incompiuta totale.

L’allenatore olandese Erik ten Hag è stato molto spesso sul punto di essere esonerato, per via di prestazioni troppo altalenanti e poco brillanti. Il tutto nonostante abbia in rosa fuoriclasse del calibro di Varane, Casemiro, Bruno Fernandes o Rashford. Eppure gli inglesi non riescono a ripetere gli exploit dell’epoca di Sir Alex Ferguson.

I media internazionali già stanno parlando di una futura nuova rivoluzione in casa Red Devils: l’idea di puntare su calciatori di talento, giovani e tecnici che possano dare innovazione e freschezza al progetto Manchester United. Ma tra i nomi su cui si sono fiondati i britannici ci sono anche alcuni obiettivi dichiarati del Milan.

L’attaccante finisce nel mirino dello United: Milan avvisato

Tra i profili su cui il Manchester United ha posato lo sguardo, in particolare nel reparto d’attacco, spicca Joshua Zirkzee, il giovane fuoriclasse olandese che gioca nel Bologna e che il Milan ha di recente pubblicamente elogiato, descrivendolo come un obiettivo papabile per il futuro.

Ma non solo Zirkzee: lo United è pronto a dare noia al Milan per un altro centravanti, anch’esso pupillo del capo osservatori rossonero Geoffrey Moncada. Vale a dire Jonathan David, il bomber canadese del Lille che è sul taccuino del Milan ormai da tantissimi mesi. Il classe 2000 addirittura viene considerato da alcuni opinionisti in ambito rossonero come il numero 9 ideale per rimpiazzare Giroud.

David ha il contratto in scadenza con il Lille a giugno 2025 e molto probabilmente lascerà i francesi al termine di questa stagione, per una cifra intorno ai 30-35 milioni di euro. Un calciatore rapido, con ottimo senso del gol e straordinaria tecnica di base, che dunque fa gola anche al Manchester United.

Secondo quanto riportato dal portale Fichajes.net, la squadra inglese è pronta ad andare all’assalto di tre obiettivi da regalare al futuro (nuovo) allenatore nell’estate 2024: Johua Kimmich del Bayern Monaco, Kephren Thuram del Nizza e per l’appunto Jonathan David. Il Milan dovrà anticipare le mosse per provare a bruciare la concorrenza di un top club così.