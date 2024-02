ML – Malick Thiaw vicino al rientro: parte di allenamento in gruppo oggi

Malick Thiaw è sempre più vicino al rientro in campo: dopo quasi tre mesi, il tedesco si è rivisto in gruppo. Quando potrà scendere in campo

Stefano Pioli può esultare. L’emergenza difensiva si sta parzialmnte riducendo con Malick Thiaw pronto a tornare in campo nella sua posizione di centrale. Il tedesco, assente da quasi tre mesi, si è visto oggi a Milanello insieme ai compagni nella seduta di gruppo.

Thiaw, in occasione della gara di Champions League contro il Borussia Dortmund dello scorso 28 novembre, aveva subìto una lesione muscolare. Smaltito il problema, è pronto a tornare a disposizione di Pioli anche se difficilmente lo rivedremo in campo contro il Napoli. Il centrale, d’altronde, ha svolto solo una parte dell’allenamento insieme al resto del gruppo.

Ecco perché sembra decisamente più fattibile un suo impiego contro il Rennes in Europa League oppure, in caso di eccesso di precauzione, in campionato nella sfida contro il Monza.