Pioli-Napoli: “A De Laurentiis piace da tempo”

Il futuro di Pioli in rossonero è ancora incerto: intanto c’è un’altra importante squadra della Serie A che pensa a lui per la panchina.

Recentemente Giorgio Furlani ha ribadito la fiducia a Stefano Pioli, ma potrebbe essere qualcosa di valido solo fino al termine della stagione. Anche se da Casa Milan hanno smentito accordi o trattative avanzate con altri allenatori, l’attuale tecnico non è ancora sicuro di rimanere.

Nonostante un contratto fino a giugno 2025, esiste la concreta possibilità che Pioli lasci Milanello. Molto dipenderà dai risultati e dal rendimento della squadra nei prossimi mesi. Fondamentale rimanere in zona Champions nella classifica della Serie A e disputare anche una buona Europa League. Arrivare fino in fondo alla competizione europea potrebbe spingere la dirigenza a non cambiare guida tecnica.

Pioli via dal Milan? Può rimanere in Serie A

L’allenatore emiliano rimarrebbe molto volentieri a Milano, ma la decisione spetterà alla società. Forse ai giocatori servirebbe qualcosa di diverso nella prossima stagione, la sensazione è che il ciclo Pioli sia sostanzialmente esaurito, però in via Aldo Rossi devono ancora fare una scelta definitiva e si prenderanno ancora del tempo per valutare.

Se non mancano indiscrezioni su chi potrebbe arrivare sulla panchina rossonera, non mancano neppure quelle sull’eventuale futura squadra di Pioli stesso. Oggi il quotidiano Il Mattino conferma dei rumors già trapelati nei giorni scorsi. Infatti, Aurelio De Laurentiis starebbe pensando anche a lui per guidare il Napoli. Non ci sono possibilità che Walter Mazzarri rimanga al suo posto a fine stagione e il patron azzurro sta valutando diversi nomi.

Antonio Conte è in cima alla sua lista, ma non sarà semplice ingaggiarlo. Per questo ADL deve considerare anche altre opzioni. Pioli piace da quando ha eliminato la squadra partenopea nella scorsa Champions League. Su Il Mattino si legge che è stata apprezzata la sua duttilità e la capacità di mandare KO un’avversaria sulla carta più forte del Milan.

Oltre all’attuale allenatore rossonero, anche Vincenzo Italiano della Fiorentina e Gian Piero Gasperini dell’Atalanta sono idee italiane nella testa di De Laurentiis. Dopo aver sbagliato clamorosamente scegliendo di affidare la squadra a Rudi Garcia, che da successore di Luciano Spalletti è stato un disastro, il proprietario del Napoli non vuole commettere un altro errore. Potrebbe puntare su un tecnico che già conosce la Serie A e più in grado di far mettere in pratica un gioco simile a quello che ha portato gli azzurri a vincere lo Scudetto nella scorsa annata.