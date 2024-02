Thiago Motta, la rivelazione del suo agente: “Nessun contatto”

Dichiarazioni cruciali sul futuro di Thiago Motta da parte dell’agente in persona. Questo ha fatto una particolare rivelazione sull’accostamento alla big.

Thiago Motta è uno dei nomi più caldi per la prossima panchina del Milan. L’italo-brasiliano sta portando avanti un gran lavoro al Bologna, che da squadra di metà classifica si è eretta a candidata per un posto in Europa, addirittura in Champions League. Un salto di qualità enorme, e appunto grande merito va oggi riconosciuto a Thiago Motta, il quale sta dimostrando grandi capacità in fatto di comunicazione e competenze tecnico.-tattiche.

Insomma, l’italo-brasiliano è considerato uno dei migliori tecnici al momento, e non soltanto in Italia e in Serie A. Non è un caso che il suo nome venga accostato soprattutto di recente a molteplici big estere. Il Milan, lo sappiamo, lo segue come possibile sostituto di Stefano Pioli a partire da luglio. Al momento e dato l’andamento stagionale, l’allenatore emiliano è pronosticato a dire addio a Milanello a giugno, nonostante l’anno di contratto restante.

Ebbene, Motta, giovane e competente, è tra i papabili più caldi, insieme ad Antonio Conte. Ma, come accennato, la concorrenza non manca affatto per l’attuale tecnico del Bologna. Il suo agente ha fatto una rivelazione cruciale.

Thiago Motta, nessun contatto con l’italiana

Di recente sono innumerevoli le voci che inquadrano Thiago Motta fuori dall’Italia a fine stagione. C’è chi parla di Barcellona (Xavi si dimetterà a giugno), ma anche di Paris Saint Germain e delle inglesi Chelsea e Liverpool. Ma l’Italia è forse più quotata come prossima destinazione dell’italo-brasiliano, con qualche big a fargli la corte. Non soltanto il Milan. Si è molto parlato anche di Napoli e Juventus. Insomma, è gettonatissimo Motta.

Ma il suo agente, Dario Canovi, che è stato intervistato ai microfoni di TV Play, ha fatto una rivelazione cruciale informando che con la big italiana non c’è stato alcun contatto. Di chi si tratta? Della Juventus, che sembra sempre più intenzionata a mantenere Massimiliano Allegri in panchina anche la prossima stagione. Un’esclusione che potrebbe aumentare le probabilità del Milan di aggiudicarsi l’allenatore in estate. Di seguito le parole del procuratore Canovi in merito:

“Mi chiedi se Thiago Motta è un allenatore alla Juve? Thiago è un allenatore destinato a grandissime squadre. Ormai è tra i primi quattro-cinque allenatori del mondo. Ha una media punti di 1,8 al Bologna e questo significa tanto. Ma non c’è stato contatto coi bianconeri. Non credo, altrimenti l’avrei saputo”.