Camarda non si ferma più: un altro eurogol, stavolta di testa (VIDEO)

Altro gioiello di Francesco Camarda, che continua a segnare senza fermarsi in Primavera. Contro il Sassuolo è ancora prodezza.

Non si ferma più Francesco Camarda. Il baby bomber del Milan, che ha avuto la fortuna di debuttare in Serie A a soli 15 anni e che è divenuto celebre per i numerosissimi gol segnati con le giovanili rossonere.

Camarda sta affrontando la sua prima stagione vera da bomber della Primavera, senza perdere il vizio del gol. Tra l’altro tutti di pregevole fattura: contro il Cagliari settimana scorsa si è esibito in una rete clamorosa, con tanto di slalom e pallone calciato in buca d’angolo.

Oggi, nel primo tempo di Milan-Sassuolo Primavera, Camarda ha proseguito con il suo momento strepitoso e fortunato. Prima ha sbloccato il risultato su calcio di rigore con freddezza, poi ha portato il punteggio sul 3-0 con un colpo di testa da bomber vero. Su cross di Bartesaghi (altro calciatore predestinato), il 15enne rossonero ha colpito in corsa con la fronte, spedendo il pallone sotto la traversa, con una traiettoria imparabile e perfetta.

Francesco Camarda scores a Marco Van Basten esque Header to make it 3-0💎pic.twitter.com/edKBeg9APM — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) February 10, 2024

Grandi applausi per Camarda, che il 10 marzo prossimo spegnerà 16 candeline e potrà finalmente siglare il suo primo contratto a lungo termine con il Milan.