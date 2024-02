Lopetegui-Milan, i tifosi non ci stanno: “rivolta” social

Julen Lopetegui al Milan, i tifosi insorgono: il tecnico spagnolo non piace ai supporters rossoneri, sui social sono scatenati

Il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan è ormai a breve termine. Sembra ormai certo che le strade del tecnico e del club si separeranno a fine stagione dopo cinque anni in cui i rossoneri hanno conquistato uno scudetto e raggiunto una semifinale di Champions League.

In questa annata Giroud e compagni non hanno certo incantato; i troppi infortuni muscolari hanno messo nel mirino della dirigenza il tecnico ed il suo staff, i risultati altalenanti hanno convinto la dirigenza a cambiare a fine stagione. Il Milan è terzo in classifica, lontano otto lunghezze dall’Inter capolista – che ha una gara in meno – ma con la Champions League da conquistare come obiettivo prioritario provando anche ad andare avanti in Europa League, fino a provare a conquistare il trofeo.

Intanto la dirigenza lavora per il sostituto di Pioli in panchina. L’obiettivo numero è Antonio Conte, il tecnico salentino ambito anche da Napoli e Roma. Portare l’ex Juve ed Inter a Milanello non è certo impresa semplice, ecco perché Furlani e Moncada vagliano anche le alternative.

Milan, Lopetegui non piace: tifoseria in subbuglio

Tra queste c’è Julen Lopetegui, ex Ct della Spagna, apprezzato per le sue competenze e le sue metodologie. Nell’ultima avventura in panchina ha condotto alla salvezza i Wolves da subentrato e nel suo palmares c’è una Europa League conquistata con il Siviglia.

Ha però fallito al Real Madrid ed i tifosi dei rossoneri lo ricordano benissimo. Ecco perché sui social è scattato quasi una sorta di tam-tam, con evidenti messaggi di dissenso nei confronti di questa possibile decisione. Su “X” in tanti hanno accusato gli stessi tifosi rossoneri (quei pochi a dir la verità) che non hanno mostrato particolari avversioni nei confronti dello spagnolo. I sostenitori dello spagnolo evidenziano come il Siviglia, sotto la sua gestione, abbia raggiunto risultati ragguardevoli in campionato e mai più replicati.

Il nome di Lopetegui però non piace alla maggioranza dei tifosi rossoneri; c’è chi in una persona lista lo piazza quasi al 1200mo posto ma anche chi chiede a tutti di coalizzarsi in una sorta di rivolta nei confronti della dirigenza contro il nome dello spagnolo.

“Passare da Conte a Lopetegui, mi viene da piangere” si legge ancora, tra i vari commenti perché sembra chiaro ed acclarato che i tifosi chiedano a gran voce il salentino. In molti poi evidenziano come Julen Lopetegui abbia un ingaggio davvero notevole; circa 8 i milioni nell’ultima esperienza in Premier League, una cifra considerata decisamente elevata.