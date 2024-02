Milan, riscatto più vicino: nuova plusvalenza in arrivo

Novità in arrivo per il calciomercato del Milan. Una plusvalenza potrebbe avvicinarsi in vista dell’estate e garantire liquidità fresca.

Il Milan sta già programmando le mosse per la prossima stagione. La decisione della dirigenza durante l’ultima sessione di mercato a gennaio è stata quella di non investire troppo, ma di risparmiare soldi ed energie in vista del futuro che verrà.

Nonostante le esigenze in difesa, visti i tanti infortuni nel pacchetto dei centrali, la scelta di Giorgio Furlani e dei suoi collaboratori è stata quella di non ritoccare troppo il reparto né l’intera rosa. L’intenzione, come già accennato, è quella di programmare colpi in entrata ed in uscita per la stagione prossima, quando forse sarà anche cambiata la guida tecnica.

Il Milan dovrà capire anche la situazione di bilancio e soprattutto quella legata ai ricavi finanziari. Alcuni dei quali passeranno anche dalle cessioni onerose o dai risparmi sul monte-ingaggi. In tal senso è in arrivo una buona notizia, che potrebbe portare liquidità fresca ai rossoneri, da reinvestire subito su nuovi obiettivi.

Milan, 9 milioni in arrivo dalla cessione a titolo definitivo

Come riportato stamattina dalla Gazzetta dello Sport, si avvicina sempre più la cessione a titolo definitivo di un centrocampista di proprietà Milan, ma attualmente in prestito altrove. Si tratta di Alexis Saelemaekers, l’esterno belga che in estate ha accettato la proposta a titolo temporaneo del Bologna.

Il calciatore classe ’99, tra i campioni d’Italia rossoneri di due stagioni fa, sta facendo molto bene sotto la guida di Thiago Motta. Per questo il Bologna sarebbe propenso a riscattare Saelemaekers e tenerlo in rosa, visto il suo ruolo da jolly offensivo che piace molto al tecnico italo-brasiliano. La clausola per il riscatto definitivo si aggira intorno ai 9 milioni di euro, cifra che garantirebbe una plusvalenza netta al Milan.

I rossoneri infatti, su indicazione di Geoffrey Moncada, acquistarono Saelemaekers da giovanissimo nel gennaio 2020, pagandolo circa 7,5 milioni. Oggi potrebbe risultare una pedina molto utile in uscita, visto che con il ricavo della sua cessione il Milan potrebbe reinvestire denaro fresco per nuovi colpi estivi. Una condizione però servirà al Bologna per esercitare il riscatto: qualificarsi alle coppe europee in vista del prossimo anno.

Non solo Saelemaekers: il Milan spera che anche altri calciatori di sua proprietà ed attualmente in prestito possano garantire introiti e plusvalenze la prossima estate. Come ad esempio De Ketelaere, che può restare all’Atalanta per 23 milioni più bonus. Oppure i vari Krunic, Origi e Ballo-Touré, mentre Messias è già stato riscattato dal Genoa per 1,5 milioni.