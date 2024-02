Milan, “sgarbo” a Galliani: la conferma dalla Francia

In Francia non hanno dubbi sul fatto che il Milan sia interessato al pupillo di Adriano Galliani. Il club rossonero sembra pronto allo sgarbo allo storico AD.

Il Milan si appresta probabilmente a vivere grossi cambiamenti in vista della prossima stagione. Quella in corso non possiamo purtroppo dire che la squadra la stia affrontando al massimo delle aspettative. Con la Champions League e la Coppa Italia ormai bruciate e lo Scudetto lontano, le delusioni per i tifosi sono state numerose. Qualcosa di inaspettato, soprattutto dopo il mercato estivo condotto.

Certo, gli infortuni hanno fatto lo loro grande parte, ed inevitabilmente è Stefano Pioli ad esser finito nel ciclone delle critiche. L’allenatore emiliano non gode più della stessa stima da parte della tifoseria, ed è pronosticato il suo esonero a fine stagione. Sono gli stessi tifosi a chiamarne a gran voce il licenziamento, e forse anche il club rossonero sta ragionando in tal senso. La stima è sempre infinita nei confronti di Pioli da parte della proprietà e della dirigenza ma forse è ritenuto concluso il ciclo dell’emiliano.

Non è un caso che una miriade di nomi vengono accostati alla panchina del Milan da settimane. Antonio Conte e Thiago Motta i profili più caldi, ma non mancano altre piste e suggestioni.

Milan, il nuovo allenatore sarà italiano?

Anche diversi profili stranieri sono stati accostati alla panchina del Milan di recente. Ultimo ma non per importanza Julen Lopetegui, attuale allenatore dei Wolves in Premier League. Non manca tra i papabili Michel del Girona, o Farioli, seppur italiano, ma tecnico del Nizza in Ligue 1. In Francia, però, sono convinti che il Milan sia in corsa per un altro profilo italiano che allena al momento in Serie A. Non solo Thiago Motta.

Il Diavolo è concretamente sulle tracce di Raffaele Palladino secondo FootMercato. L’allenatore del Monza di Adriano Galliani sarebbe uno dei favoriti dalla dirigenza rossonera. Giovane, competente e che non si aspetta un maxi contratto a cifre superlative. Sappiamo bene quando Galliani, storico AD rossonero, abbia a cuore Palladino e il lavoro che sta facendo a Monza. Sarebbe davvero disposto a lasciarlo partire direzione Milano?

L’amore di Galliani per i colori rossoneri è infinito, e magari, dato anche l’interesse della Juventus e del Napoli, preferirebbe che Palladino il salto di qualità lo facesse proprio al club rossonero, lo stesso che lui ha contribuito a render grandissimo per 30 anni. Dunque, sgarbo del Milan o favore di Galliani? Da capire, intanto, se sarà davvero il giovane tecnico la prima scelta di Ibrahimovic&Co.