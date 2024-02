Smacco di De Laurentiis al Milan: incontro segreto per l’attaccante

Il presidente del Napoli sta provando a mettere i bastoni tra le ruote al Milan per arrivare al giovane calciatore tanto apprezzato dai rossoneri.

Il Milan ha una priorità fissa e sicura in vista della prossima stagione. La squadra allenata da Stefano Pioli, che potrebbe anche cambiare guida tecnica in estate, vuole puntare tutto su un nuovo centravanti. L’acquisto di un numero 9 di prospettiva è in cima alla lista dei dirigenti.

Le caratteristiche richieste dal Milan per il futuro attaccante sono ormai note: giovane, di talento e qualità tecnica, abile a giocare con i compagni e soprattutto a non far rimpiangere Olivier Giroud. Il francese potrebbe ancora rinnovare e restare in rossonero, ma c’è bisogno di un suo erede in prospettiva.

Uno dei profili maggiormente seguiti ed apprezzati dai dirigenti milanisti gioca in Serie A e potrebbe diventare presto l’obiettivo numero uno per Furlani e compagnia. Ma occhio ai movimenti di una rivale: il Napoli starebbe tentando il sorpasso con alcune mosse inaspettate degli ultimi giorni.

Napoli, De Laurentiis ha incontrato il club per discutere del centravanti

L’indiscrezione, che interessa inevitabilmente anche il Milan, arriva dal Corriere dello Sport. Protagonista di ciò è Aurelio De Laurentiis, il vulcanico presidente e patron del Napoli che si starebbe già muovendo per rinforzare la propria squadra in vista del prossimo campionato.

Il manager napoletano avrebbe incontrato nelle ultime ore i dirigenti del Bologna, con un solo obiettivo: mettere le freccia per arrivare al cartellino di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, rivelazione assoluta del campionato di Serie A, è finito nel mirino della squadra campione d’Italia. Una brutta notizia per il Milan che ha già da tempo dichiarato la propria stima calcistica per il 9 rossoblu.

De Laurentiis ha già fatto sapere che difficilmente Victor Osimhen, attuale centravanti titolare del Napoli, resterà a lungo sul Golfo. Per questo motivo si sta muovendo in anticipo per trovare un sostituto all’altezza: il patron è pronto a fare carte false con il Bologna per Zirkzee, anticipando la folta concorrenza e regalandosi un attaccante dalla tecnica e dall’imprevedibilità assolute.

Chissà se in questo modo ‘De La’ riuscirà anche a convincere Thiago Motta, allenatore del Bologna, a sbarcare a Napoli nella prossima stagione. Anche se l’agente del tecnico italo-brasiliano ha fatto sapere giorni addietro che Motta non accetterebbe gli azzurri neanche se gli offrissero i suoi calciatori prediletti. Il Milan è atteso ad una contro-mossa per non vedersi anticipato dai rivali.