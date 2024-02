Ex Milan, ufficiale: nuovo esonero per Inzaghi

E’ finita l’avventura di Pippo Inzaghi sulla panchina della Salernitana. La decisione è adesso ufficiale: ecco il comunicato del club campani

Dopo il ko nello scontro diretto contro l’Empoli, l’esonero appariva ormai inevitabile. La carriera di Pippo Inzaghi si macchia ancora dunque di un nuovo licenziamento.

Il comunicato ufficiale non lascia più dubbi: L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Filippo Inzaghi. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.

L’allontanamento, come detto, arriva dopo la sconfitta interna contro l’Empoli. Un 3 a 1 pesantissimo, che rende ancora più complicata la salvezza.

Salernitana, lotta salvezza complicata

I campani sono il fanalino di coda del massimo campionato, con soli tredici punti, frutto di due vittorie, sette pareggi e ben quindici sconfitte.

In questi giorni Sabatini ha regalato alla piazza colpi importanti come Manolas e Boateng, ora la panchina verrà affidata a Liverani. Manca l’ufficialità, ma l’ex centrocampista è in pole per succedere a Pippo Inzaghi.

Il quartultimo posto, occupato dall’Udinese, è lì a 19 punti. I friulani, però, hanno una partita in meno, da giocare domani contro la Juventus. Il Verona, terzultimo, con 18 punti, invece, è pronto a scendere in campo a Monza.