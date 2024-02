Highlights Milan-Napoli, la sintesi del match di Serie A (VIDEO)

Milan-Napoli, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato domenica 11 febbraio a San Siro

Solita, grande, atmosfera a San Siro per Milan-Napoli, big match della 24.a giornata di Serie A. Tutto confermato nell’undici iniziale dei rossoneri che ritrovano Bennacer titolare, schierato al posto dello squalificato Reijnders.

Inizio di partita favorevole al Napoli. E’ dei campioni d’Italia in carica, la prima occasione da gol della partita con Kvara che sguscia a Gabbia e serve in area un assist a Simeone che, in anticipo su Kjaer, conclude di prima intenzione di poco fuori.

Il fraseggio del Napoli costringe il Milan sulla difensiva pur senza altri pericoli dalla parti di Maignan. Pian piano i rossoneri alzano il baricentro e colpiscono al 25′. Splendido filtrante di Leao per Theo che si inserisce dalle retrovie, buca la difesa ospite e batte Gollini in uscita. Un gol pregevole per l’1-0 del Milan che scatena l’esultanza di San Siro.

Il Napoli accusa il colpo e il Milan prova ad affondare. Al 28′, Leao ci prova dalla distanza con un tiro a giro ben respinto in tutto da Gollini, attento anche poco dopo sulla conclusione di Gabbia dal limite. Il Napoli non crea nulla e il Milan controlla agevolmente il vantaggio. Per i rossoneri, comunque, la brutta notizia dell’infortunio muscolare di Calabria che lascia il campo sostituito da Florenzi.