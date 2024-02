Infortunio pesante: a rischio per Milan-Rennes

Brutta tegola per il Rennes anche in vista del match di Europa League contro il Milan. Stephan ha perso un suo titolare per un grave infortunio.

Il 15 febbraio si disputerà il primo atto dei sedicesimi di finale di Europa League tra Milan e Rennes. San Siro ospiterà l’andata della doppia sfida, e l’animo dei tifosi è già caldissimo. L’eliminazione dalla Champions brucia ancora forte, inutile negarlo. Ma come ribadito dal club e dai giocatori stessi, disputare l’Europa League sarà un grande stimolo per dare il massimo in una competizione continentale che il Milan non ha mai vinto.

L’avversaria, il Rennes, è sicuramente una squadra di livello, certo non da Champions League, ma comunque ben attrezzata per andare avanti nella competizione. La formazione guidata da Julien Stephan è attualmente nona nella classifica di Ligue 1 in Francia, ma c’è assolutamente da sottolineare l’attuale splendido periodo del Rennes.

Ebbene sì, la squadra francese non perde dal mese di dicembre, con precisione dal 9 dicembre in campionato contro il Monaco, e in Europa League dal 12 dicembre contro il Villareal. Da quel momento in poi solo vittorie per il Rennes e un solo pareggio. Dunque, ci si troverà dinnanzi una squadra in fiducia. Ma, l’allenatore Julien Stephan dovrà fare a meno di un suo fedelissimo. L’infortunio è stato grave.

Rennes senza il suo trequartista a San Siro

Il Rennes ha giocato nella giornata di martedì 6 febbraio l’ottavo di finale di Coppa di Francia contro il Sochaux, battendolo nettamente per 6-1. La nota storta della gara è però l’infortunio del centrocampista Enzo Le Fée, praticamente il titolare in mezzo al campo di Julien Stephan. Mezzala o trequartista, il francese ha praticamente giocato solo 2 minuti di gara, per poi accasciarsi a terra in condizioni molto doloranti. È stato di fatto sostituito al 5′ minuto da Santamaria.

È grave l’infortunio per Le Fée, come confermato dallo stesso allenatore del Rennes al termine della gara. “È un problema serio e muscolare. Starà fuori per diverse settimane. Per noi è un duro colpo. Una brutta notizia per la maratona che ci aspetta in questo mese. Non sappiamo ancora esattamente quanto sia grave, ma sembra che si tratti del tendine del ginocchio” ha dichiarato Stephan.

Non ci sono dubbi sul fatto che il Rennes affronterà l’andata, e probabilmente anche il ritorno, della doppia sfida col Milan senza Enzo Le Fée. L’allenatore sta già pensando a come sopperire all’assenza del suo titolare.