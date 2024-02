“Michel e il nuovo Klopp nel mirino del Milan”: la rivelazione del giornalista

Chi ci sarà sulla panchina rossonera nella stagione 2024/2025? Pellegatti indica tre possibili successori di Pioli.

Il Milan non ha ancora deciso chi sarà l’allenatore dopo la fine di questa annata sportiva. Stefano Pioli, forte anche di un contratto fino a giugno 2025, ha delle chance di rimanere nonostante venga dato per spacciato da molti.

Arrivare in zona Champions in campionato comunque potrebbe non bastare. Servirebbe un cammino particolarmente positivo in Europa League, magari andando a vincere un trofeo che il club non mai conquistato nella sua storia. Impresa non semplice, però quella rossonera è una delle squadre che avrebbe le potenzialità per andare molto avanti nella competizione. Insomma, i risultati determineranno il futuro del tecnico emiliano.

Milan, dopo Pioli: Pellegatti svela 3 candidati

In questi giorni non sono mancate indiscrezioni su Antonio Conte, Thiago Motta, Julen Lopetegui e anche Graham Potter. Ci sono più nomi accostati alla panchina rossonera, ma nessun tipo di scelta chiara per l’eventuale successione di Pioli.

Carlo Pellegatti in uno dei suoi consueti video su YouTube ha fatto il punto della situazione, basandosi sulle informazioni da lui raccolte e suo punto di vista generale: “Pioli è un candidato molto attendibile per la panchina del Milan della prossima stagione. Tutto dipenderà dai risultati degli ultimi tre mesi. Il pieno sostegno manifestato da Ibra e Furlani non sono parole buttate lì. Non escludo che ci possa essere la conferma di Pioli, che probabilmente sta anche cambiando metodologie di allenamento e ha in mano una squadra che lo sta seguendo. Ovviamente, il Milan sta anche facendo dei sondaggi per farsi trovare pronto”.

Pellegatti, pur non escludendo che Pioli possa restare, ammette che ci sono alcuni tecnici presi in considerazione dalla società: “Non credo né ad Antonio Conte né a Thiago Motta. Invece, Farioli è un allenatore che il Milan sta seguendo. Ha fatto bene in Turchia e sta facendo benissimo al Nizza, secondo in classifica in Francia”.

Francesco Farioli confermato come opzione, però poi il giornalista cita altri due allenatori: “Uno è Miguel Angel Sanchez Munoz, chiamato Michel, che sta facendo bene con il Girona ed è in lotta con il Real Madrid per la prima posizione. Attenzione a lui, dalla Spagna me ne avevano parlato dicendomi che è seguito anche dal Milan. Ancora più curiosa è l’altro nome. Dalla Germania parlano di un altro futuro grande allenatore che il Milan sta seguendo: è Fabian Hürzeler. È del 1993 e allena il St. Pauli, seconda divisione tedesca. Tutti i club della Germania e molti europei lo seguono. Ha preso la squadra al quindicesimo posto nella scorsa stagione, ha vinto dieci partite consecutive incassando 3 gol. L’ha portata al quarto posto e ha sfiorato la promozione in Bundesliga. Adesso è in testa nettamente alla Zweite Bundesliga, sta dando spettacolo e tutti lo seguono. Potrebbe essere il futuro Klopp o il futuro Nagelsmann“.