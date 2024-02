Milan, colpo dalla Spagna: “Attenzione a questo nome”

Confermato che un vecchio obiettivo è ancora oggi nella lista di Moncada e Furlani: ci sarà un altro tentativo nel prossimo calciomercato estivo?

Il Milan prenderà sicuramente un nuovo attaccante per la stagione 2024/2025. Da capire cosa succederà con Olivier Giroud e Luka Jovic, entrambi in scadenza a fine giugno, però un investimento nel ruolo verrà fatto.

Ci sono diversi nomi accostati ai rossoneri in queste settimane. Alcuni fanno sognare i tifosi, come ad esempio Joshua Zirkzee. Il 22enne olandese sta disputando un’ottima annata con il Bologna e certamente in estate ci saranno tante società a volerlo: base d’asta 40 milioni di euro. Un altro profilo seguito con grande interesse è Benjamin Sesko del Lipsia, già nel mirino di Paolo Maldini quando militava nel Salisburgo. Anche per lui si parla di un prezzo da almeno 40 milioni (nel contratto ha una clausola da 50). Tra le idee pure Santiago Gimenez del Feyenoord e Jonathan David del Lille, ma non ne mancano altre.

Milan, nuovo attaccante della Spagna?

Prima di ingaggiare Jovic, la scorsa estate il Milan aveva fatto dei tentativi per altri centravanti. Quello più noto è Mehdi Taremi, per il quale era stato trovato un accordo con il Porto ma con l’entourage del giocatore. Salvo sorprese, finirà a parametro zero all’Inter a fine stagione.

Un altro che era stato oggetto di trattativa è Youssef En-Nesyri, 26enne marocchino del Siviglia. Dalla Spagna avevano rivelato che il club rossonero aveva raggiunto l’intesa con quello andaluso sulla base di un prestito oneroso da 6 milioni con diritto di riscatto fissato a 25. Tuttavia, sarebbe stato il giocatore stesso a rifiutare il trasferimento perché non voleva partire con questa formula, preferiva una cessione definitiva.

Il giornalista sportivo Carlo Pellegatti in un video YouTube ha rivelato che l’ex Malaga e Leganes potrebbe tornare di moda nel prossimo calciomercato estivo: “Attenzione a En-Nesyri, centravanti del Marocco che piaceva già l’anno scorso. Non dimenticalo mai“.

Pellegatti non esclude un ritorno di fiamma per il classe 1997 marocchino, che in questa stagione ha totalizzato 11 gol e 2 assist in 26 presenze. Con un contratto che scade a giugno 2025 può diventare un’occasione a buon prezzo. Secondo il portale specializzato Transfermarkt il suo valore è di 18 milioni, cifra che potrebbe bastare l’estate prossima.