Milan-Napoli 1-0, pagelle e tabellino: Theo Hernandez il migliore, Gabbia è perfetto

Il Milan batte il Napoli grazie ad un gol di Theo Hernandez e tanta sofferenza. Decide un gol di Theo Hernandez, Gabbia e Adli sugli scudi

Vince ancora il Milan. Dopo quasi dieci anni, i rossoneri tornano a battere il Napoli a San Siro in campionato. Partita decisa dalla rete di Theo Hernandez intorno alla mezz’ora del primo tempo: bellissima la triangolazione con Leao e Giroud e il piazzato sul primo palo del terzino (che sfrutta anche l’errore di posizionamento di Gollini).

Il Napoli è molto diverso nel secondo tempo con un attaccante in più, Politano, e un difensore in meno, Ostigard. Mazzarri mette in difficoltà il Milan con il 4-3-3 aprendo di più in campo con le ali e le sovrapposizioni dei terzini. Le solite difficoltà dei rossoneri in fase di non possesso stavolta sono di meno grazie alla prestazione di grande attenzione di Adli. Il migliore in campo però è Theo Hernandez, oltre il gol. Menzione speciale anche per Gabbia che si conferma in un momento di forma straordinario.

Le pagelle di Milan-Napoli

MAIGNAN 6,5

CALABRIA 6 (Dal 20′ FLORENZI 6)

KJAER 6,5 (Dal 65′ SIMIC 6)

GABBIA 7

THEO HERNANDEZ 7,5

BENNACER 6 (Dal 65′ MUSAH 4,5)

ADLI 7

PULISIC 5,5 (Dall’80’ ALEX JIMENEZ SV)

LOFTUS-CHEEK 5,5

LEAO 6,5

GIROUD 6 (Dall’80’ JOVIC SV)

Milan-Napoli, il tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 37′ Florenzi), Kjaer (dal 65′ Simic), Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer (dal 65′ Musah), Adli; Pulisic (dal 65′ Alex Jimenez), Loftus-Cheek, Leao; Giroud (dall’80’ Jovic). A disp.: Mirante, Sportiello; Florenzi, Jiménez, Simic, Terracciano; Musah, Victor Eletu; Jovic, Okafor. All.: Pioli.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia; Simeone. A disp.: Contini; Natan, Olivera; Cajuste, Dendoncker, Lindstrøm, Traorè; Ngonge, Politano, Raspadori. All.: Mazzarri.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 25′ Theo Hernandez