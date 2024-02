Milan-Napoli, formazioni ufficiali: Bennacer torna titolare

Le scelte di Pioli e Mazzarri per il big match di San Siro: nei rossoneri c’è un importante ritorno dal primo minuto.

Stasera Milan e Napoli si sfidano nella partita più sentita della 24esima giornata della Serie A 2023/2024. Entrambe le squadre hanno motivazioni importanti per vincere. I rossoneri vogliono consolidare la loro posizione Champions in classifica, mentre gli azzurri vogliono accorciare la distanza dal quarto posto. All’andata allo stadio Diego Armando Maradona è finita 2-2.

Stefano Pioli deve rinunciare a cinque giocatori Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Samuel Chukwueze e Tijjani Reijnders. Quest’ultimo è assente per squalifica, contro il Frosinone era diffidato ed è stato ammonito. Assenza pesante, però a centrocampo c’è il ritorno di Ismael Bennacer. Superati alcuni problemi muscolari accusati durante la Coppa d’Africa, l’algerino è pronto a dare il suo contributo alla squadra. Da segnalare che c’è Victor Eletu della Primavera che va in panchina.

Anche Walter Mazzarri non si presenta a San Siro con l’organico completo. Non ha potuto convocare Mario Rui a causa di una squalifica e Victor Osimhen perché ancora in Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Assieme a lui anche il connazionale milanista Chukwueze, con il quale stasera affronterà la finalissima contro i padroni di casa della Costa d’Avorio.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Napoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Florenzi, Jiménez, Simić, Terracciano; Musah, Victor; Jović, Okafor. All.: Pioli.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Østigård, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zieliński, Mazzocchi; Kvaratskhelia; Simeone. A disp.: Contini; Natan, Olivera; Cajuste, Dendoncker, Lindstrøm, Traorè; Ngonge, Politano, Raspadori. All.: Mazzarri.

Arbitro: Doveri di Roma 1.