Milan-Napoli in diretta, risultato in tempo reale: la sblocca Theo Hernandez

La cronaca live e il risultato in tempo reale di Milan-Napoli, match valido per la 24esima giornata di Serie A e in programma alle ore 20.45. Segui con MilanLive.it l’evento in diretta.

Milan e Napoli si sfidano questa sera a San Siro in un big match caldissimo. Motivazioni alle stelle per entrambe le formazioni. I rossoneri vogliono consolidare il terzo posto e anzi avvicinarsi in maniera sostanziale alla Juventus, distante al momento quattro punti e seconda in classifica. Il Napoli, settimo, è alla disperata caccia di punti per non perdere di vista il quarto posto e dunque l’accesso alla prossima Champions League. Prevista una sfida agguerrita al Meazza.

MilanLive.it racconterà la gara con tutte le azioni salienti in diretta testuale.

Il primo tempo di Milan-Napoli

28′ – Ci prova Leao a raddoppiare per i rossoneri. Ottimo smarcamento e bolide verso la porta. Gollini deve tuffarsi per parare col pugno.

25′ – GOOOOOOOL. Theo Hernandez segna l’1-0 per il Milan. Duetto vincente con Leao. Il portoghese per il francese che davanti a Gollini non sbaglia.

10′ – Occasione clamorosa per il Napoli. Kvara dalla destra per Simeone che colpisce bene e forte. Il suo tiro è di pochissimo a lato della porta. Praticamente ha sfiorato il palo.

4′ – Buona azione del Milan che si fa subito avanti. Fraseggio interessante in aria che si conclude con Pulisic sulla destra. L’americano però viene fermato dalla difesa avversaria.

1′ – Iniziato il primo tempo di Milan-Napoli!

Le formazioni ufficiali di Milan-Napoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Florenzi, Jiménez, Simić, Terracciano; Musah, Victor; Jović, Okafor. All.: Pioli.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Østigård, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zieliński, Mazzocchi; Kvaratskhelia; Simeone. A disp.: Contini; Natan, Olivera; Cajuste, Dendoncker, Lindstrøm, Traorè; Ngonge, Politano, Raspadori. All.: Mazzarri.

Arbitro: Doveri di Roma 1.