Milan-Napoli, infortunio Calabria: le ultime sulle sue condizioni

Davide Calabria è stato costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo di Milan-Napoli per infortunio. Come sta il terzino destro rossonero.

Il Milan ha giocato un discreto primo tempo contro il Napoli, andando in vantaggio al 25′ minuto grazie al gol di Theo Hernandez su assist di Rafael Leao. Ma non ci sono state solo gioie per i rossoneri, rimasti orfani al 37′ minuto di Davide Calabria. Il terzino destro rossonero ha rimediato un infortunio, ed è stato subito sostituto da Alessandro Florenzi, lasciando la fascia di capitano a Theo Hernandez.

Per Calabria ci sono pochi dubbi che si tratti di un infortunio di natura muscolare. Dopo aver controllato il pallone in mezzo al campo ostacolato da un avversario, ha servito Pulisic. Proprio in quel momento ha avvertito il dolore e si è presto accasciato a terra. È stato difficile comprendere di che problema si è trattato nelle specifico, ma Stefano Pioli ha fornito delle novità decisive nel post partita. “Calabria ha rimediato problema all’adduttore da valutare nei prossimi giorni” ha dichiarato l’allenatore.

Dunque, non ci resta che attendere gli esami strumentali ai quali si sottoporrà il terzino nei prossimi giorni anche per stimare i tempi di recupero. Ma è chiaro che si tratta dell’ennesimo problema muscolare nella rosa rossonera, qualcosa che non potrà fare stare tranquillo il club e tutti i tifosi.