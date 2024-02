Milan-Napoli, Pioli: “Sfida bella a centrocampo. Loftus-Cheek importante in attacco”.

Stefano Pioli ha parlato nel pre-partita di Milan-Napoli ai microfoni di DAZN. Di seguito le dichiarazioni del mister con diversi focus sulla gara.

Cosa si aspetta dal duo in mediana Bennacer-Adli: “Mi aspettino che giochino insieme da squadra. Dobbiamo confrontarci con un centrocampo di qualità e sostanza ma c’è anche Loftus-Cheek. Sarà uno scontro molto bello da vedere”.

Quanto sta diventando fondamentale Loftus-Cheek in fase offensiva: “Anche stasera sarà molto importante, perché sta capendo la posizione. È un giocatore di qualità, intelligente. Durante la gara capiremo da quale avversario sarà seguito. Ma troverà il modo per aiutarci in fase offensiva”.

Focus sull’avversario: “Credo che anche loro hanno preparato le loro situazioni difensive. Dovremo essere bravi noi a capire in quali spazi potremo essere più efficaci, e quando sarà possibile trovare la giocata di alto livello”.