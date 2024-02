Milan-Napoli streaming e diretta tv Serie A, dove vederla oggi

Milan-Napoli è il big match della 24.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vederla in tv e in streaming domenica 11 febbraio dalle 20.45

Ennesimo sold out a San Siro per il Milan che ospita il Napoli nel match che conclude la programmazione domenicale della 24.a giornata di Serie A.

Tre punti fondamentali in palio per entrambe le squadre. Con un altro risultato positivo, il Milan blinderebbe ulteriormente il terzo posto, in attesa di Juve-Udinese di lunedì sera. Il Napoli, invece, vuole dar seguito alla vittoria in rimonta ottenuta domenica scorsa contro il Verona per restare in scia delle contendenti per il quarto posto, con ancora una partita da recuperare (contro il Sassuolo il 28/2)

Solita formazione per Pioli con l’unica defezione di Reijnders (squalificato) sostituito da Bennacer che torna titolare in mediana con Adli. Confermati gli altri dieci con Calabria, Kjaer, Gabbia e Hernandez davanti a Maignan. Loftus Cheek completa il centrocampo. Davanti solito tridente con Leao, Pulisic e Giroud, autore di una doppietta nel 2-2 del Maradona dello scorso 29 ottobre.

Napoli ancora privo di Osimhen. Per l’ennesima volta, il centravanti partenopeo è assente in un Milan-Napoli, stavolta non per infortunio. Alle 21 di stasera, infatti, si disputa la finale di Coppa d’Africa tra Nigeria e Costa d’Avorio, nella quale sarà impegnato anche Chukwueze. Senza Osimhen, Mazzarri affida l’attacco a Simeone, sostenuto da Kvara e Politano, quest’ultimo in gol all’andata. Squalificato Mario Rui, al suo posto c’è Mazzocchi.

Milan-Napoli, dove vederla in streaming e diretta tv

Milan-Napoli è un’esclusiva di DAZN. La partita, pertanto, sarà visibile in diretta streaming sull’applicazione dell’emittente e in tv su Zona Dazn, il canale aggiuntivo attivabile come opzione al proprio piano di abbonamento presente alla posizione 214 del decoder Sky e Tivusat.

In telecronaca Pierluigi Pardo con Marco Parolo al commento tecnico. Diletta Leotta condurrà il pre e post partita. Al termine del match, highlights subito disponibili su Sky Calcio Club e, in chiaro, la Domenica Sportiva e Pressing. Sull’app di Dazn, dalla tarda serata sarà visibile la replica di Milan-Napoli on demand, selezionando il match dal menù dedicato alla Serie A.

In settimana, il Milan tornerà in campo giovedì 15 febbraio nell’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Rennes. La partita, in programma alle 21 a San Siro, sarà visibile in chiaro su TV8 oltreché su Sky Sport e Dazn (solo in streaming sull’applicazione). Prossimo impegno di campionato, domenica 18 febbraio, contro il Monza in trasferta. Partita che sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e Zona Dazn.