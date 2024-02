Pioli: “Il Milan sta viaggiando sui ritmi dell’Inter. Theo Hernandez è diventato un leader”

Pioli ha parlato ai microfoni dei giornalisti al termine dell’atteso big match a San Siro: c’è soddisfazione per il successo conquistato.

Il Milan non ha fallito contro il Napoli. Vittoria per 1-0 e 3 punti pesantissimi che riportano la squadra a +12 sul quinto posto occupato dall’Atalanta.

Stefano Pioli al termine del match ha parlato ai microfoni di DAZN: “Non so questo era il massimo che potevamo fare, sicuramente siamo facendo bene nell’ultimo mese e mezzo, viaggiamo sui ritmi dell’Inter. Cercheremo di vincere le prossime partite e alla fine vedremo, non guardiamo indietro. Ora ci sarà anche l’Europa League, con più dispendio di energie“.

Ripartenze da rivedere, troppi sprechi stasera a San Siro: “Le rivedremo, abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare. Con noi le partite non sono mai chiuse. Bene aver vinto una partita così, ci serviva lavorare tanto in fase difensiva contro una squadra con così tanta qualità. Abbiamo voluto vincere“.

Si parla della situazione dei giocatori acciaccati, Bennacer e Calabria: “Isma solamente stanchezza, già a fine primo tempo mi aveva detto di essere stanco. Calabria problema all’adduttore da valutare nei prossimi giorni. Thiaw tornerà a disposizione col Rennes, ma non per giocare titolare. Comunque vogliamo essere competitivi e cercare di prendere un vantaggio per il ritorno“.

Pioli si è poi espresso su come ha preparato la partita: “Mazzarri nell’ultima partita era tornato a quattro dietro, quindi non sapevamo che sistema di gioco avrebbe usato. Nel primo tempo col 3-5-2 abbiamo preso buone posizioni, sono stati più pericolosi nel secondo col 4-3-3. Comunque eravamo pronti per entrambe le soluzioni. Abbiamo rischiato qualcosa contro un avversario con tanta qualità“.

Il mister continua così la sua analisi: “Ho avuto tanti confronti con i giocatori per il nostro atteggiamento in fase difensiva. Stare più compatti senza aggredire subito ci può aiutare. Un Milan equilibrato, ordinato e che ha lavorato tanto stasera. Nessuno si è tirato indietro ed è positivo non avere subito gol. Questa serata deve darci fiducia, adesso guardiamo avanti“.

Theo Hernandez e Rafael Leao: “Sicuramente li abbiamo ritrovati. Theo si era dato disponibile a giocare centrale e lo ha fatto alla grande, ma poi la nostra fascia sinistra diventa un’arma importante. Si conosco bene.”.

Su Theo Hernandez ha poi aggiunto le seguenti considerazioni: “Theo ha avuto difficoltà l’anno scorso a smaltire la delusione e la fatica del Mondiale. Quando abbiamo ripreso la stagione l’ho trovato molto positivo e propositivo a livello mentale. È diventato un leader della squadra, anche se non parla tantissimo, non è necessario. Le partite da centrale gli hanno fatto capire quanto può essere più attento e aggressivo in fase difensiva. Ha un potenziale alto e deve continuare così“.

Rennes otto vittorie di fila in campionato, Pioli sa cosa aspettarsi: “Sarà una sfida difficile. L’ho visto anche oggi, ha fatto più fatica ma sta bene fisicamente e mentalmente. Dobbiamo cercare di fare bene subito in casa“.