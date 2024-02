Allegri-Milan, ipotesi clamorosa: “Se lasciasse la Juve…”

Incredibile ipotesi lanciata dal noto cronista, che riguarda in prima persona l’allenatore ex Milan campione d’Italia nel 2011.

Il Milan è focalizzato su questa seconda parte di stagione, visto che l’obiettivo rossonero è duplice ed assolutamente importante. Ovvero mantenere forte e solida la zona Champions League, blindando il terzo posto affrontando al meglio gli scontri diretti, ma anche fare un buon cammino in Europa, a partire dai playoff con il Rennes.

Successivamente si penserà alla futura guida tecnica del Milan. Ovvero all’allenatore preposto a guidare il nuovo progetto rossonero. Non è ancora detto che Stefano Pioli lasci al 100% l’incarico, visto che l’attuale mister milanista sta raccogliendo comunque buoni risultati. Ma l’ipotesi di un cambio in panchina c’è e si cominciano a fare i primi nomi.

Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto di due profili: Antonio Conte e Thiago Motta, due allenatori agli antipodi, sia per modo di giocare sia per progettualità e richieste di mercato. A questi si è unito anche il nome di Julen Lopetegui, ex c.t. spagnolo che ha molti estimatori a Milanello. Ma non è finita qui, visto che il giornalista Carlo Pellegatti ha addirittura fatto il nome di Massimiliano Allegri, sorprendendo un po’ tutti.

Un Milan-bis per Allegri: ecco perché si può

Tramite il suo canale Youtube, Pellegatti ha fatto il punto della situazione sulla futura panchina del Milan. Lo stesso cronista, grande tifoso rossonero e sempre molto informato sui fatti di Milanello, ha ammesso come la situazione di Pioli sia tutt’altro che compromessa e il tecnico del 19° Scudetto abbia ancora chance di essere confermato.

Ma la vera notizia è che tra i papabili tecnici del futuro c’è anche una vecchia conoscenza clamorosa, proprio come Max Allegri. Le parole di Pellegatti sono chiare: “Non dimentico mai che se Allegri lasciasse per qualsiasi motivo la Juventus potrebbe essere un candidato reale. Sempre che non venga confermato il candidato più attendibile, cioè Pioli”.

Dunque l’ipotesi di un ritorno di Allegri, dieci anni dopo la fine della sua prima avventura rossonera, non sembra così folle. Il tecnico toscano ha guidato il Milan dal 2010 al 2014, portando a casa lo Scudetto alla sua prima stagione milanista. La combinazione che garantirebbe il suo approdo è comunque, ad oggi, molto complessa.

Pellegatti ha confermato le sue indiscrezioni su tre giovani alternative internazionali: l’italiano Farioli, attuale tecnico del Nizza, lo spagnolo Michel che guida il sorprendente Girona ed il tedesco Hurzeler, giovanissimo mister del St. Pauli.