Ultim’ora Calabria, l’esito degli esami: i tempi di recupero

Davide Calabria è uscito infortunato nella gara contro il Napoli: svelati l’esito degli esami ed i tempi di recupero del terzino rossonero

Ennesino infortunio muscolare in casa Milan. Nella gara di ieri contro il Napoli, il difensore e capitano dei rossoneri Davide Calabria è uscito al minuto 37 toccandosi la coscia sinistra. La sostituzione immediata con Alessandro Florenzi e gli esami stamattina che hanno evidenziato l’entità del ko.

La risonanza magnetica a cui si è sottoposto il terzino ha evidenziato un edema muscolare a carico del breve adduttore di sinistra. La sua evoluzione sarà vagliata di giorno in giorno ma sembra certo che Calabria dovrà saltare almeno le prossime due gare in programma.

Out in Europa League contro il Rennes, salterà anche la sfida contro il Monza in programma prossima settimana. Possibile che lo rivedremo in campo per la gara di ritorno di Europa League in programma il 22 febbraio contro il Rennes oppure tre giorni dopo per la supersfida di San Siro contro l’Atalanta.

Milan, Pioli perde il “titolarissimo”: le alternative

Una brutta tegola per Stefano Pioli, ritornato nell’emergenza proprio quando sembrava che il peggio fosse passato. In quel ruolo ha ora a disposizione il solo Florenzi, considerato come Kalulu – che può essere adattato in quel ruolo – è ancora indisponibile.

Un bel sovraccarico per l’ex Roma, con il tecnico che a questo punto potrebbe chiedere un sacrificio tattico a Musah oppure attingere dalla Primavera per avere almeno un’alternativa in un momento in cui ritornano le coppe europee, con gli impegni che si moltiplicano.

Calabria, fin qui, è stato peraltro impiegato quasi sempre da Pioli; ben 21 le presenze accumulate in campionato – nessuna rete ma tre assist all’attivo – con più di 1.500′ disputati a cui vanno aggiunte le sei presenze in Champions League e le due in Coppa Italia per oltre 2.000′ accumulati in questa stagione.

Solo tre le gare saltate in questo torneo dal difensore; out contro il Verona lo scorso settembre alla quinta di campionato per affaticamento muscolare ed in panchina nel turno successivo contro il Cagliari e squalificato in occasione del match contro il Monza alla 16ma per il rosso ricevuto contro l’Atalanta. Un vero e proprio punto di riferimento, insomma, per il Milan impegnato in un’affannosa rincorsa all’Inter capolista ma anche alla Juve seconda in campionato.