Leao bocciato: “Non ha senso”, svolta al Psg

Svolta dalla Francia per l’attaccante portoghese. Il Milan adesso potrebbe stare più tranquillo: tutto grazie al giovane francese

Nonostante l’assenza di Mbappe, il Psg nella serata di ieri, ha battuto con facilità il Lille. Un 3 a 1 che porta le firme degli attaccanti di Luis Enrique: al decimo, infatti, è stato Ramos a pareggiare il match che aveva visto gli ospiti andare in vantaggio con Yazici. Poi un autogol di Alexsandro e la rete di Kolo Muani a fissare il risultato.

Proprio l’ultima rete ha esaltato i tifosi del Psg: l’attaccante francese ha realizzato il tris grazie ad un assist del giovanissimo Bradley Barcola.

La mezz’ora giocata dal talento transalpino, nato il 2 settembre del 2002, è stata alquanto apprezzata, tanto che il giornalista Sebastien Denis, sul proprio profilo X, ha scritto un tweet che di certo non sarà dispiaciuto ai tifosi del Milan: “In realtà, portare Rafael Leao al PSG la prossima estate non ha alcun senso quando sulla sinistra hai TGV (treno ad alta velocità in Francia, ndr.) Bradley Barcola. La facilità con cui fa la differenze è sconcertante e molto promettente per il futuro di Parigi”.

Il collega, redattore di FootMercato, che ha scritto in passato di Rafa Leao al Psg, non ha dubbi sul fatto che il club transalpino farebbe bene a puntare sul classe 2002, rinunciando così al portoghese. Barcola in stagione ha giocato ben venticinque partite, per oltre 1300 minuti, riuscendo a segnare due gol e a realizzare cinque assist. Il calciatore agisce soprattutto sulla sinistra, ma può giocare anche sull’altra corsia.

Milan, Leao perde quota: il punto

L’acquisto di Rafa Leao non sarebbe certo un’investimento a basso costo. Il portoghese ha d’altronde una clausola rescissoria da ben 175 milioni di euro ed è impossibile che il Milan possa prendere in considerazione offerte inferiori ai 100/120 milioni.

La ricerca di un nuovo attaccante e l’accostamento di Rafa Leao al Psg, nasce dal fatto che i francesi abbiano bisogno di un sostituto di Mbappe, sempre più destinato a trasferirsi al Real Madrid.

Va detto, inoltre, però, che in Francia, per il dopo Mbappe, si è fatto il nome anche di Victor Osimhen. Non è da escludere, che dietro la scelta di puntare su un centravanti puro ci sia anche la crescita di Barcola. I prossimi mesi capiremo quale sarà la decisione definitiva del Psg. Se i francesi dovessero ritirarsi dalla corsa a Leao, il Milan e i suoi tifosi potrebbero dormire certamente sonni più tranquilli.