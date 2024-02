L’Udinese batte la Juve: Inter più vicina allo Scudetto

Clamoroso stop della Juventus in casa contro l’Udinese. Un risultato che favorisce nettamente il Milan. La classifica di Serie A aggiornata.

Tutto ci si aspettava stasera ma non che la Juventus si fermasse in casa, allo Stadium, contro l’Udinese di Gabriele Cioffi. La formazione piemontese è stata battuta per 1-0 dai friulani. La gara è stata decisa dal gol di Lautaro Giannetti al 25′ minuto del primo tempo. Il difensore argentino ha zittito lo stadio e i tifosi con la sua rete. La Juventus ci ha provato e riprovato nel corso della gara a rimontarla, ma l’Udinese è stato compattissimo dietro.

In realtà, ad inizio secondo tempo, sembrava che la squadra di Massimiliano Allegri avesse trovato il pareggio, ma il gol di Milik è stato annullato. Su azione di calcio d’angolo, la palla aveva infatti prima superato la linea di fondo. Niente da fare per i bianconeri, che si sono dovuti arrendere alla solidità difensiva dell’Udinese.

Un risultato che chiaramente favorisce il Milan di Stefano Pioli, ma soprattutto l’Inter capolista. Con la sconfitta della Juventus stasera, i rossoneri sono ufficialmente ad un solo punto di distanza dalla Vecchia Signora, mentre i nerazzurri sono sopra di sette punti e con una partita ancora da recuperare. La squadra di Allegri, che ha disputato la 24esima giornata nel posticipo del lunedì, sperava di conquistare i 3 punti e rimettere un po’ di distanza dal Milan, vincente ieri a San Siro contro il Napoli, e di riavvicinarsi all’Inter. Ma non c’è stato nulla da fare.

Ecco come si è definita la classifica di Serie A dopo il risultato di Juventus-Udinese di stasera: