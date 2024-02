Meraviglioso Theo Hernandez: in cima ad una speciale classifica

Nessun difensore ha fatto meglio del laterale mancino dei rossoneri in questa particolare graduatoria, ma condivide questo primato

Contro il Napoli è arrivata una vittoria molto importante per il Milan, un successo che permette alla squadra di Stefano Pioli di salire a quota 52 punti e di rimanere agganciata al treno Scudetto.

A decidere la sfida di San Siro è stato Theo Hernandez, tornato ormai a tutti gli effetti sui livelli che tutti conoscono. Il francese a trovato la rete grazie a una delle sue solite incursioni da sinistra, ricevendo palla da Rafa Leao al termine di un ottimo gioco a tre con Giroud. Il classe ’97 è stato molto bravo a farsi trovare pronto e a battere Gollini sul primo palo, dimostrando ancora una volta un gran fiuto del gol.

Ormai nessuno si stupisce più perché la vena realizzativa del laterale mancino dei rossoneri è ben nota. Con questo gol infatti Theo Hernandez è salito a quota 4 gol in stagione. Dal suo arrivo in rossonero non ha mai fatto peggio, infatti ha sempre gonfiato la porta avversaria almeno quattro volte. Nella stagione 2020/21 si era superato segnando ben 8 gol complessivi (7 in Serie A e 1 in Europa League).

Il francese condivide il primato con un altro difensore

Il caso vuole che quest’anno il numero 19 del Milan ha realizzato tutte le e quattro reti a San Siro davanti al proprio pubblico. Il primo ad agosto contro il Torino, poi contro Fiorentina, Roma e adesso Napoli.

Ecco quindi che Theo si ritrova in vetta alla classifica dei difensori per reti realizzate nei cinque maggiori campionati europei nelle gare casalinghe: appunto 4. Ovviamente si fa riferimento alla stagione 2023/24. A fornire la statistica è OptaPaolo su Twitter, che specifica che il rossonero al momento condividere il primato con un giocatore della Bundesliga. Si tratta dell’ivoriano del Bayer Leverkusen, Jeremie Frimpong.

La statistica conferma ulteriormente come il terzino sinistro sia un punto fermo dei rossoneri, ma soprattutto uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa, soprattutto per le sue doti offensive. Con il gol segnato domenica ai partenopei, Theo Hernandez è salito a 28 gol con la maglia del Diavolo dal suo arrivo.